醫療計劃二合一 保障更具性價比

Tommy心想自己也有購買醫療保險，所以請教筆者在同樣情况下，他的醫療保險可索償到多少。筆者必須強調Tommy的醫療保險已是10多年前的產物，也是一個十分基本的計劃，檢視過內裏細則後，發現同樣病情下，Tommy需自付15萬元。他一直認定自己有買保險，所以毋須擔心，但卻忽略了定期檢視保險的保障範圍，上司的這次疾病，對Tommy來說是一個非常重要的警號。

Tommy詢問應該購買怎麼樣的醫療保險，才符合現時及將來的醫療需要。現今醫療儀器、設施等日新月異，順理成章所需的醫療費用也增加，况且今天的保障額即使是足夠，難保下一年也足夠，所以市場衍生了一種高端醫療保險，以一個較高的保障額涵蓋各項醫療開支，但壞處就是很昂貴：若每年1000萬元的全數賠償額，以Tommy年齡計算，他將需付出兩萬元保費，而保費亦隨年齡而調整。

本身有基本醫保 另購高端計劃覆蓋

現時市場內的高端醫療方案可說是百花齊放，個別產品甚至可提供每年2000萬元的保障，當然最大的問題就是保費（成本）！而這些產品通常都配備不同額度的「墊底費」（即每年最高的自付額），墊底費愈高，保費愈平。客人可從這方面調控成本，若像Tommy這一類已購有基本醫療保險的客人，也可根據原計劃的保障額而選擇合適的墊底費。

當筆者解釋這高端醫療保險細則時，Tommy是十分感到興趣的，尤其是若不幸患上某些重症時，這墊底費可獲豁免，因為現實上太多案例是因為要治療重症而引致傾家蕩產的。筆者較為建議客人保持原有計劃，再加購高端醫療方案，並設定合適的墊底費。就以Tommy 的情况，筆者建議選擇每年5萬元「墊底費」，現時每年保費約7000元。而這墊底費在某些重大疾病情况下（如癌症、主動脈剝離），可獲豁免，正合Tommy心意。若Tommy保留原計劃先行索償，未能索償的部分也可利用部分的高端計劃覆蓋，達到全面受保障的情况。

筆者請各位讀者必須留意「豁免墊底費」的細則，個別產品的墊底費是無論任何情况都不能獲豁免的，所以長期病患者每年也有可能需支付墊底費內的醫療支出。那麼只購買一個沒有設立墊底費的高端醫療保險不就是可完全解決問題，而毋須同時購買兩個計劃？對啊！但成本將大大提升：同一方案，若是選取0元墊底費，每年保費需2萬元，而現在兩個計劃共存的策略，只需約12,000元，成本大大壓縮了40%！

鄺翠玲 美聯金融集團副總裁

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