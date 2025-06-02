明年下半年擬進軍日本輕型車市場

售價料低於15.8萬元

在日本，輕型車泛指車長不逾3.4米，排氣量不超過660cc。由於稅制優惠及靈活的車身設計，這類車在日本城市與鄉村地區均極為普及。最近甚至出現一部僅容一人乘坐的輕型電動車，價格低至7000美元（約5.46萬港元），成為市場熱話。

東福寺厚樹指出，在高稅收推升傳統燃油價格、加油站在日本鄉村地區急速減少的背景下，公司看到了與「戇豆先生」（Mr. Bean）的Mini尺寸相近、價格低廉的小型電動車的機會。

年底前日本門市增至100間

他續稱，公司計劃今年底前將日本門市數目從目前的61間增至100間。雖然目前多數門市經營狀况「艱難」，但有信心憑藉新款小型電動車，使每間門市達到年銷150輛、實現收支平衡，相當於所有門市每年銷售1.5萬輛的規模。

報道指出，比亞迪自2013年進軍日本市場，目前在當地銷售3款車型，但截至今年3月止的一年間，僅售出2221輛。