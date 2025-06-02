壽司郎：看重港市場 下半年再開4店 將增至39間 不會貿然加價藉規模效應降成本

明報記者 邱潤青

根據政府統計處公布的食肆收益數據，包括壽司郎在內的非中式餐館去年總收益，較2018年、即社會運動及疫前同期下跌1.5%，惟遠低於整體食肆總收益8.5%的收縮幅度，佔總收益百分比更由2018年的29.5%上升2.3個百分點至31.8%。荒谷和男表示，香港壽司郎定價策略為「香港普通家庭每個月可無負擔用餐一次」，即使港人消費趨於審慎，壽司郎價格亦屬合理，相信定價在同品質壽司店中最有競爭力。他續指出，去年香港各分店的平均客戶單價與2023年相比無明顯差異，反映儘管整體餐飲市場面臨挑戰，惟對壽司郎業務影響甚微。

開發更多高性價比餐品

不過荒谷和男亦坦言，現今香港餐飲市場的競爭格局較2019年壽司郎剛踏足香港市場時更激烈，但公司會綜合考慮消費者實際承擔能力，不會貿然加價。他續指出，隨着香港分店數量逐漸增加，公司亦能透過規模效應有效降低營運成本，進一步提升競爭力。

香港壽司郎亦積極推出多元化產品及促銷推廣活動吸客。荒谷和男介紹，壽司郎投入大量努力研發新產品，除了每月推出新款壽司外，亦致力於在不降低毛利的前提下開發更多高性價比餐品，同時確保不因低價影響食物的味道及品質；此外，壽司郎被香港消費者愛稱為「甜品郎」，高質素甜點亦是門店獨特賣點和競爭優勢。

壽司郎母企F&L月初公布截至今年3月底第二財季業績，受到包括香港在內的海外市場收入增長38%帶動，集團收入按年升15.7%至1047億日圓（約57億港元），勝市場預期的1023億日圓。荒谷和男指出，壽司郎始終對香港市場充滿信心並感恩香港顧客支持。他強調，壽司郎將繼續在大中華區（包括內地、香港及台灣）擴張，目標2026年9月前門店數量增至160至170間，較現有的138間續增20至30多間。

學者：定位獨特 高度自動化

經濟學者李兆波表示，壽司郎在本港餐飲業一枝獨秀，並非一句「便宜優質」就可以簡單概括。港人雖喜愛日本料理，惟親身前往日本則有時間及金錢成本考量；而香港本地正宗日式食肆又往往難以兼顧價格與品質。壽司郎在保持日本營運標準同時兼具食品質素及高性價比，市場定位獨特，需求量大且難以被取代。此外，壽司郎店舖選址亦有巧思，會順應市場需求擴張。

李兆波亦指出，連鎖食肆成功營運的重要條件之一是保持所有分店水準一致。相較於口味易受廚師技藝影響的中餐，高度自動化及科技化的壽司郎則更有競爭優勢。同時，壽司郎依託日本大型母公司支持，貨源質素及價格亦更具競爭力。