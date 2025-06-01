薛偉傑：Google最新影片生成模型Veo 3 開啟同步配音時代

至於AI影片生成模型Veo 3，不止能夠生成短片，還可以同步生成角色對話、環境聲音、場景音效等，令AI生成短片告別默片時代。用戶使用時，只需要提供描述角色和環境的提示詞，並建議對話內容和希望的聲音效果，Veo 3就能夠自動生成包含完整音訊的短片。

社交媒體上也出現了多段由Veo 3產生的短片，包括虛擬的韓國美女搭訕、醫藥廣告、電視新聞報道、美國藝人韋史密夫（Will Smith）吃意大利粉等，若不是事先說明，一般人很難分辨真假。

吃意粉影片不再「穿崩」

其中，韓國虛擬美女不止外形和聲線自然，連咳嗽、慵懶的表情都非常逼真。至於吃意大利粉，對AI影片生成模型來說，曾經是有名的測試。因為OpenAI去年2月推出其AI影片生成模型Sora之後不久，雖然獲得很多好評，但亦被發覺，若以Sora來生成角色吃意大利粉的短片，很易會出現「穿崩」情况。但現在Veo 3似乎已經克服了有關問題。Google還乘勢推出全新收費計劃，月費249.9美元（約1949港元）。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 行銷新意思]