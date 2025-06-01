美股三大指數上月全升 納指漲一成

恒指夜期低水389點

不過中美貿易情勢緊張，市場焦點的晶片股明顯受壓，Nvidia（英偉達）（美：NVDA）跌2.9%，英特爾（美：INTC）跌3.5%（見表1）。此外，非美市場表現近日略遜一籌，包括反映中概股走勢的納指金龍指數周五跌2.7%，連跌兩周，但全月累升1.7%。熱門中概股普遍向下，阿里巴巴（美：BABA）跌逾2%（見表2）。恒指夜期失守23,000點，收報22,901點，跌285點，較上周五恒指收市23,289點，低水389點。在中國市場之外，反映其他新興市場走勢的MSCI新興市場指數，上周五亦跌1.1%。

縱觀過去兩個月，特朗普於4月2日「解放日」宣布全球關稅計畫，其後美股大幅波動，不過隨着中美貿易戰休兵，局勢已趨緩，至5月底，道指和標指已扭轉連續3個月跌勢，三大指數均升穿20天及50天線，並在10天線左右上落，短線已趨企穩。

上周五收市計，道指升0.13%，收報42,270點。標普500指數跌0.48點或不足0.01%，報5911點。納斯達克指數跌0.32%，報19,113點。總計全周，道指累升1.6%，標指及納指亦分別升1.9%及2%。5月全月計，道指累升3.9%，標指升逾6%，納指更大升9.6%。

美匯指數靠穩 報99.33

股市之外，通脹數據穩定亦令美匯靠穩，美匯指數微升0.05%，報99.33。油價、金價亦偏軟，現貨金收跌0.8%至每盎司3289.15美元。紐約期金收跌0.9%，報每盎司3315.4美元。

至於油價，石油輸出國組織及其盟友（OPEC+）決定連續第三個月每日增產41.1萬桶原油，消息於本港時間昨午6時左右公布前，英美期油價格已先向下，倫敦布蘭特7月期油收報每桶63.9美元，跌0.39%；7月紐約期油收報每桶60.79美元，跌0.25%。