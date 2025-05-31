報料
文章
文章
圖片
影片
報料
主頁
每日明報
即時新聞
明報影片
明報生活
訂戶專享
會員平台
日報
即時
影片
專題
文章
文章
圖片
影片
主頁
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
即時新聞
即時港聞
即時熱點
即時娛樂
即時經濟
即時地產
即時兩岸
即時國際
即時體育
即時文摘
專題報道
圖輯
即時新聞總覽
明報影片
每日明報
即時新聞
明報生活
明報OL網
明報健康網
訂戶專享
個人化新聞
我的書籤
訂戶通知
電子報
電子報(學生版)
昔日明報
會員平台
服務一覽
訂閱電子報
付款方法
常見問題
客戶已選取服務
使用條款及細則
更改個人資料
點看「日報」新聞分類
每日明報
要聞
港聞
經濟
娛樂
副刊
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
英文
作家專欄
大灣區
圖片看世界
經濟
2025年5月31日星期六
睇樓手冊
新世界4批永續債延遲派息 不構成違約 發言人：續遵守現有財務責任
恒指單日回吐283點 5月累升5％
大摩：市場重拾中資股長期投資主題
出口提前透支 大摩料內地GDP增長放緩
港元昨低見7.8444 21個月新低
比亞迪駁斥：「車圈恒大」不存在 稱向國家部門反映 股價高位跌18%
標普降吉利評級展望至負面
內地4月汽車出口額按年增5.3%
百度：蘿蔔快跑將進軍歐洲東南亞
新琪安暫超購6.8倍 容大獲1.4億孖展
證券無紙化明年起分段推
科大設技術中心研AI商業運作
美SEC撤控告幣安趙長鵬
美減稅法案藏向外國投資徵稅 分析：或抑制對美投資 動搖持美債信心
美核心PCE物價升2.5% 符預期
特朗普晤鮑威爾 斥不減息是錯誤
滶晨4房分層戶實呎高見5萬 連車位8530萬沽 項目暫售24伙套現13億
CCL按周跌0.79% 兩個半月最大跌幅
映灣園康怡本月各17宗成交 升近兩倍
元朗本月127宗二手成交 升18%
翰林峰一房租2.1萬 大學生預繳逾25萬
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
新世界4批永續債延遲派息 不構成違約 發言人：續遵守現有財務責任
恒指單日回吐283點 5月累升5％
大摩：市場重拾中資股長期投資主題
出口提前透支 大摩料內地GDP增長放緩
港元昨低見7.8444 21個月新低
比亞迪駁斥：「車圈恒大」不存在 稱向國家部門反映 股價高位跌18%
標普降吉利評級展望至負面
內地4月汽車出口額按年增5.3%
百度：蘿蔔快跑將進軍歐洲東南亞
新琪安暫超購6.8倍 容大獲1.4億孖展
證券無紙化明年起分段推
科大設技術中心研AI商業運作
美SEC撤控告幣安趙長鵬
美減稅法案藏向外國投資徵稅 分析：或抑制對美投資 動搖持美債信心
美核心PCE物價升2.5% 符預期
特朗普晤鮑威爾 斥不減息是錯誤
滶晨4房分層戶實呎高見5萬 連車位8530萬沽 項目暫售24伙套現13億
CCL按周跌0.79% 兩個半月最大跌幅
映灣園康怡本月各17宗成交 升近兩倍
元朗本月127宗二手成交 升18%
翰林峰一房租2.1萬 大學生預繳逾25萬
周末睇樓好去處
新世界4批永續債延遲派息 不構成違約 發言人：續遵守現有財務責任
恒指單日回吐283點 5月累升5％
大摩：市場重拾中資股長期投資主題
出口提前透支 大摩料內地GDP增長放緩
港元昨低見7.8444 21個月新低
比亞迪駁斥：「車圈恒大」不存在 稱向國家部門反映 股價高位跌18%
標普降吉利評級展望至負面
內地4月汽車出口額按年增5.3%
百度：蘿蔔快跑將進軍歐洲東南亞
新琪安暫超購6.8倍 容大獲1.4億孖展
證券無紙化明年起分段推
科大設技術中心研AI商業運作
美SEC撤控告幣安趙長鵬
美減稅法案藏向外國投資徵稅 分析：或抑制對美投資 動搖持美債信心
美核心PCE物價升2.5% 符預期
特朗普晤鮑威爾 斥不減息是錯誤
滶晨4房分層戶實呎高見5萬 連車位8530萬沽 項目暫售24伙套現13億
CCL按周跌0.79% 兩個半月最大跌幅
映灣園康怡本月各17宗成交 升近兩倍
元朗本月127宗二手成交 升18%
翰林峰一房租2.1萬 大學生預繳逾25萬
prev
next