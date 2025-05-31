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經濟

香港地產

翰林峰一房租2.1萬 大學生預繳逾25萬

【明報專訊】再有大學生租住西區半新盤以便上學。中原高級分區營業經理高偉鴻表示，西營盤翰林峰2座低層A室，實用面積330方呎，1房間隔，向北望市景，業主早前以月租2.2萬元放盤，獲一名大學生垂青，租客願先支付一年租金，故減租1000元或約4.5%，以月租2.1萬元出租，實用呎租約63.6元，一年租金涉逾25萬元。業主2018年909萬元一手購入單位，持貨約7年，租金回報約2.8厘。

家庭客4.28萬租世界花園4房戶

新界老牌屋苑亦錄租賃個案。美聯助理區域經理黃國輝表示，沙田老牌屋苑世界花園新錄一宗大額租務成交，位於3座紫荊閣低層A室，實用面積1800方呎，4房1套間隔。業主以月租4.38萬元連車位放租後，即吸引家庭客洽租，經議價後以4.28萬元租出，實用呎租約23.8元。業主2018年2210萬元購入，租金回報2.3厘。

龍蟠苑1房租1.45萬

今年買入回報4.7厘

市區居屋租盤亦具承接力，美聯營業經理黎志榮表示，鑽石山居屋龍蟠苑最新錄租賃成交，位於C座一伙中層16室，實用面積353方呎，1房間隔，業主以月租1.5萬元放租，放租1日即獲區內客洽詢，最終以月租1.45萬元承租，實用呎租逾41元。業主今年3月372萬元已補價購入，租金回報約4.7厘。

相關字詞﹕龍蟠苑 世界花園 翰林峰 學生租樓

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