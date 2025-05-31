翰林峰一房租2.1萬 大學生預繳逾25萬

家庭客4.28萬租世界花園4房戶

新界老牌屋苑亦錄租賃個案。美聯助理區域經理黃國輝表示，沙田老牌屋苑世界花園新錄一宗大額租務成交，位於3座紫荊閣低層A室，實用面積1800方呎，4房1套間隔。業主以月租4.38萬元連車位放租後，即吸引家庭客洽租，經議價後以4.28萬元租出，實用呎租約23.8元。業主2018年2210萬元購入，租金回報2.3厘。

龍蟠苑1房租1.45萬

今年買入回報4.7厘

市區居屋租盤亦具承接力，美聯營業經理黎志榮表示，鑽石山居屋龍蟠苑最新錄租賃成交，位於C座一伙中層16室，實用面積353方呎，1房間隔，業主以月租1.5萬元放租，放租1日即獲區內客洽詢，最終以月租1.45萬元承租，實用呎租逾41元。業主今年3月372萬元已補價購入，租金回報約4.7厘。