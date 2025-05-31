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經濟

香港地產

元朗本月127宗二手成交 升18%

【明報專訊】早前多個新盤開售的元朗區，本月二手交投亦見回升。中原副區域營業經理王勤學表示，拆息回落及關稅戰降溫下，用家及投資者出動「執平貨」，帶動二手交投回升。元朗區本月錄得約127宗二手買賣，較上月增加約18%，當中更包括7宗銀主盤成交。王氏指出，YOHO Midtown 近日錄得一宗銀主盤成交，7座高層A室，實用面積507方呎，兩房間隔，銀主開價660萬元，以652萬元沽出，實呎12,860元，較上月同類成交678.58萬元低約4%。原業主2010年3月以405.2萬元買入單位，單位15年間升值246.8萬元或61%。

海傲灣1房435萬沽 6年實蝕近四成

另外，過去屢錄蝕讓成交的油塘海傲灣，新近再錄蝕讓個案。中原分區營業經理洪金興表示，海傲灣1B座中層E室，實用面積264方呎，一房享海景，業主最初開價460萬元，早前降價25萬元或5%，至435萬元易手，實呎16,477元。原業主2019年4月以657.6萬元一手買入單位，持貨約6年，帳面蝕讓222.6萬元或34%，連使費料實蝕約251萬元或約38%。洪金興續指出，海傲灣本月至今暫錄4宗成交，平均實呎14,879元。

市場再錄租客租轉買個案。利嘉閣首席聯席董事歐柏倫表示，將軍澳維景灣畔9座低層F室，實用面積645方呎，3房1套間隔，望山景，最新以860萬元易手，實呎約13,333元，買家為同區租客。原業主2021年5月約1110萬元買入，持貨約4年，帳面蝕讓250萬元或23%，連使費料實蝕約311萬元或約28%。

西貢大網仔別墅亦錄蝕讓個案，世紀21奇豐營業董事廖振雄表示，大網仔早禾居雙號別墅，實用面積3970方呎，4房雙套及工人房間隔，附設逾1.3萬方呎花園，早前以8538萬元易手，折合實呎21,506元，屬市價水平。原業主2021年4月以8920萬元購入，即持貨約4年，帳面蝕約382萬元或4.3%，連使費計實蝕935萬元或10%。

相關字詞﹕銀主盤 yoho midtown 維景灣畔 大網仔 蝕讓個案 海傲灣

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