元朗本月127宗二手成交 升18%

海傲灣1房435萬沽 6年實蝕近四成

另外，過去屢錄蝕讓成交的油塘海傲灣，新近再錄蝕讓個案。中原分區營業經理洪金興表示，海傲灣1B座中層E室，實用面積264方呎，一房享海景，業主最初開價460萬元，早前降價25萬元或5%，至435萬元易手，實呎16,477元。原業主2019年4月以657.6萬元一手買入單位，持貨約6年，帳面蝕讓222.6萬元或34%，連使費料實蝕約251萬元或約38%。洪金興續指出，海傲灣本月至今暫錄4宗成交，平均實呎14,879元。

市場再錄租客租轉買個案。利嘉閣首席聯席董事歐柏倫表示，將軍澳維景灣畔9座低層F室，實用面積645方呎，3房1套間隔，望山景，最新以860萬元易手，實呎約13,333元，買家為同區租客。原業主2021年5月約1110萬元買入，持貨約4年，帳面蝕讓250萬元或23%，連使費料實蝕約311萬元或約28%。

西貢大網仔別墅亦錄蝕讓個案，世紀21奇豐營業董事廖振雄表示，大網仔早禾居雙號別墅，實用面積3970方呎，4房雙套及工人房間隔，附設逾1.3萬方呎花園，早前以8538萬元易手，折合實呎21,506元，屬市價水平。原業主2021年4月以8920萬元購入，即持貨約4年，帳面蝕約382萬元或4.3%，連使費計實蝕935萬元或10%。