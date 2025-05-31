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經濟

香港地產

CCL按周跌0.79% 兩個半月最大跌幅

【明報專訊】雖然本月樓市氣氛不俗，但具體反映本月5日至11日二手市况的中原城市領先指數CCL，最新報135.16點，按周跌0.79%，跌幅為10周、即約兩個半月以來最大，而CCL連跌兩周共1.13%，屬2016年8月後次低，僅略高於今年《財政預算案》前134.89點低位。最新數字主要反映本月8日美國及本港主要銀行維持利率不變、H按息兩年半來再次跌穿封頂息率、本月7日中美啟動貿易會談，以及內地公布多項金融救市政策當周市况。

CCL仍處逾8年半低位，今年樓價暫跌1.8%，最新指數較2021年8月191.34點歷史高位跌29.36%。

中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，雖然近期H按息回落，令供平過租時代重臨，但一手盤消耗不少購買力，加上關稅戰對經濟的不確定性，二手樓市觀望氣氛仍濃。分區方面，港島CCL Mass報134.16點，按周跌1.17%；九龍CCL Mass報133.59點，按周跌1.26%，跌幅為10周以來最大。新界方面，新界東CCL Mass報150.77點，按周跌0.15%；新界西CCL Mass報123.74點，按周持平。

周末二手睇樓創近8周末新高

另外，今日為端午節，利嘉閣研究部主管陳海潮表示，本港指標屋苑周末兩日預約睇樓量穩中向好，據該行統計，50個指標屋苑今明兩天共錄1130組客戶預約睇樓，較上周末1115組增1.3%，創近8個周末新高。其中九龍21個屋苑，周末錄約395組客戶預約睇樓，按周升2.6%；新界21個屋苑，同期錄約525組客戶預約睇樓，按周增1%；港島8個屋苑錄210組客戶預約睇樓，與上周持平。

相關字詞﹕關稅戰 供平過租時代重臨 H按息回落 中原城市領先指數CCL

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