CCL按周跌0.79% 兩個半月最大跌幅

【明報專訊】雖然本月樓市氣氛不俗，但具體反映本月5日至11日二手市况的中原城市領先指數CCL，最新報135.16點，按周跌0.79%，跌幅為10周、即約兩個半月以來最大，而CCL連跌兩周共1.13%，屬2016年8月後次低，僅略高於今年《財政預算案》前134.89點低位。最新數字主要反映本月8日美國及本港主要銀行維持利率不變、H按息兩年半來再次跌穿封頂息率、本月7日中美啟動貿易會談，以及內地公布多項金融救市政策當周市况。