美減稅法案藏向外國投資徵稅 分析：或抑制對美投資 動搖持美債信心

彭博社引述分析師指出，一旦此減稅法案獲參議院通過，並由特朗普簽署生效，可能進一步抑制外資對美國的投資。特朗普政府近期反覆無常的政策，以及美國政府不斷惡化的財政狀况，已動搖外國投資者對美國長期國債等美元資產的信心，美國30年期國債孳息率近期在5厘心理關口徘徊。

經紀商Pepperstone策略師Michael Brown指出，對外國投資者來說，美國國債可能已不是最具吸引力的投資，如果現在談論的是極其不利的稅務待遇，意味遠離美國資產多了一個理由。市場分析普遍認為，美國政府此際有大量債務需要融資，並需吸引外資投資美國製造產業，此稅推出的時機極其不當。

分析：藉法律將資本市場武器化

彭博社指出，899條款針對加拿大、英國、法國和澳洲等，向美國大型科技企業徵收「數碼服務稅」的國家。該條款也針對利用國際協議，實施最低企業稅率的國家。根據899條款，被美國認定對美國實施不公稅制的國家，其投資者和機構在美國獲得的被動收入，其所得稅率將被逐年提高。在首年提高5個百分點後，每年再提高5個百分點，直至最高達到20個百分點。

德銀外匯研究主管George Saravelos在周四的報告指出，擬議中的稅收，可能導致外國投資者持有的美國國債實際收益率下降近1厘。對於美國境外的投資者來說，美國國債利息收入通常是免稅的。倘對其徵稅，將代表與現行政策的巨大變化。Saravelos形容，這條款相當於透過法律「將美國資本市場武器化」，利用向外資持有的美國資產徵稅作為槓桿，實現美國的經濟目標，「挑戰美國資本市場的開放性質」。 他形容，只要美國政府願意，這項立法為美方創造了將「貿易戰轉化為資本戰」的空間。

大摩：「899條款」將削弱美元

摩根士丹利的策略師警告，899條款將削弱美元。巴克萊指出，僅透過稅收法案，就可能降低美元資產對外國投資者的價值。荷蘭銀行（ABN Amro）高級美國經濟學家Rogier Quaedvlieg稱，這限制了新的外國投資需求，這當然會給美元帶來壓力。安盛集團首席經濟學家Gilles Moec表示，這可能會增加長期利率的壓力，而5月的長期利率已觸及多年高位。

該條款與白宮經濟顧問委員會主席米蘭（Stephen Miran）去年底提出「海湖莊園協議」構想一致，他當時提出對美國國債的外國投資者徵收費用的可能性，以作為壓低美元，並解決全球貿易失衡的選項。Signum Global Advisors預測，899條款可能會保留在參眾兩院的最終版本，這部分由於它得到共和黨的廣泛支持。市場對此條款暫未有太大反應，但部分市場人士警告，交易員需為外國投資者的稅務變化做好準備，最終可能減少對美國金融資產的需求。

（綜合報道）

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