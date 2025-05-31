港元昨低見7.8444 21個月新低

中資港股快派息 利港元回穩

光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻認為，短期內港元可能會測試7.85弱方保證，但她認為一旦弱方觸發後，港元持續承壓的機率不高，因6月至7月中資股派息高峰期，或帶來換匯及對港元需求。她續指，目前港元拆息與倫敦銀行同業拆息（LIBOR）仍存在息差，但接近弱方時套息交易的誘因下降，另部分套息盤平倉亦可為港元受壓情况提供緩衝。

彭博報道指，港匯貼近弱方兌換保證水平，但其下跌速度可能放慢，因中資港股派息期即將來臨，指出投資者於貼近港匯弱方水平，再建立買美元、沽港元套息倉位的興趣不大。

金管局截至4月底的貨幣統計數據，4月份本港銀行總貸款及墊款轉跌，按月跌0.2%，3月份則為按月升1.1%。4月包括貿易融資在內的香港使用貸款，以及香港境外使用的貸款月內同樣轉跌，分別按月跌0.1%及跌0.3%。而港元計貸款連跌10個月，4月按月跌0.6%。港元存款自去年12月以來、4個月間首次錄得跌幅，4月按月跌0.7%。