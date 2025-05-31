大摩：市場重拾中資股長期投資主題

MSCI中國市盈率企11倍以上

大摩料今年內地經濟增速將放緩至4.5%（見另文），不過王瀅指出最受通縮和經濟影響的原材料、重工業、房地產和必需消費行業，在MSCI中國指數只佔12%，相對科技股，特別是新興科技企業交出穩健的業績，加上金融、電商等可選消費和科網行業，現時在MSCI中國指數佔比超過七成，這些大型高質素企業可以彌補受宏觀經濟影響行業的拖累。

今年初DeepSeek推出低成本人工智能模型，帶動港股年初跑贏全球市場，王瀅指過去20年投資者在電訊、能源、內銀、科網行業，找到長期持續投資機會，不過2021年內地消費升級不再，亦未能找到新的科技突破，未再出現新的投資主題，直至今年初內地企業在人工智能、高端製造等領域證明它們可在全球競爭中領先，增加投資者長期投資信心，MSCI中國指數的市盈率已由近年的8至10倍，提升至10至12倍，她認為可以持續企在11倍以上。

不過大摩未有將中國股票評級再上調至「超配」，王瀅解釋貿易戰不明朗因素仍然存在，影響市場投資氣氛，另外外資現時仍低配中國股票，提升需逐步進行，近期投資者多元化全球配置意願有所增加，對於中國股票投資將會相當重要。

內地去年以來推出多項工具支持股市，包括創設融資工具便利基金、保險入市等，王瀅認為「國家隊」資金目的似乎用以穩定市場，而非持續推高股市。「國家隊」資金常以買入滬深300指數ETF以支持市場，王瀅指今年4月美國公布「對等關稅」，市場波動增加，相關ETF錄大幅資金流入，惟市場開始穩定後則未有額外資金流入。