新世界4批永續債延遲派息 不構成違約 發言人：續遵守現有財務責任

明報記者 方楚茵

4批永續證券均是每半年付息一次，發行時金額共34億美元（見表）。據了解，若新世界選擇延遲支付所有永續債利息（共有5批），則今年可節省利息開支約19億元。延遲分派不構成違約事件，惟根據發行條款，下次分派的利息金額將上升。新世界發言人表示，考慮到現時市場波動的同時，公司持續管理其整體財務債務，並繼續遵守其現有財務責任。

彭博：擬押維港文化匯換貸156億

據報新世界在5月16日亦已決定不提前贖回另一筆3.45億美元（約26.91億港元）永續債，令其流動性困境繼續成市場焦點。值得留意的是，新世界正忙於籌備再融資。彭博昨引述消息指出，新世界擬以其核心資產尖沙嘴Victoria Dockside（維港文化匯）作為抵押，尋求最多156億元的3年期銀團貸款，所得款項將用於提前償還、償付、購買或回購公司現有債務。是次貸款的基礎規模為40億元，最高可增至156億元，利息為Hibor加105個基點。

銀河聯昌證券中國和香港研究主管鄭懷武分析認為，今次公司不支付利息或與公司正爭取在6月底前與50家銀行達成875億元的再融資有關，「可能想等埋做完再融資再還，因為若一方面與銀行談判再融資，另一面卻將為數不多的現金去支付利息或還債，對於本身原可採取行動的債主或銀行並不太妥當，有可能令整個談判變得更複雜」。

分析：或為爭取達成875億再融資

永續債有股息制動機制（Dividend Stopper）的條款限制，若發行人不分派應付利息，公司亦不可以派發股息。新世界主席鄭家純早前已表明保留現金，暫停派發股息。

新世界於公布不支付新一期永續債利息前，主動為公司「冲喜」，集團昨午發出的新聞稿指出，公司於內地及香港業務均取得持續增長，截至今年6月底的本財年至今整體合約銷售約248億元，已佔全年銷售目標逾95%。

內地業務方面亦加快銷售工作，內地全年銷售目標亦由原定的110億元人民幣調升至140億元人民幣。截至5月26日，本財年實現合約銷售約134億元人民幣，佔調升後的目標逾95%。新聞稿又指出，香港業務方面，新世界牽頭的黃竹坑站港島南岸第5A期滶晨，在3日火速售出19伙，合共套現逾11億港元等。