UNI明賣百伙今截票 伙經絡推按揭優惠

內地優才2047萬購星凱‧堤岸3房

另永泰同系屯門掃管笏OMA OMA，透過招標售出第1A座5樓A室，實用954方呎4房雙套間隔，連車位成交價980萬元、實呎1.02萬元。事實上，新界新盤銷售表現不俗，百利保（0617）牽頭、已屆現樓的沙田九肚富豪．山峯，本月暫累售3伙、套現逾1.18億元，包括新售出的第3座6樓B室、實用2042方呎4房4套間隔，成交價3894萬元（不連車位）、實呎1.9萬元。

至於中洲置業旗下、同屆現樓的火炭星凱‧堤岸，新售出第3座51樓C室，實用934方呎3房設計連天台，成交價2046.7萬元、實呎2.19萬元，買家為內地優才；項目累沽約1322伙，佔全盤單位總數1335伙的99%，待售餘貨13伙。新地（0016）天水圍YOHO WEST PARKSIDE，亦錄特色戶成交，為第1B座3樓B8室，實用519方呎3房設計連平台，成交價694萬元、實呎1.33萬元。