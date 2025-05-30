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經濟

香港地產

Blue Coast II推23伙招標 截擊滶晨

【明報專訊】黃竹坑站港島南岸成為近日新盤戰場，新世界（0017）及港鐵（0066）等合作的滶晨，擬下周公布首張價單之際，長實（1113）旗下同區項目、樓花期長約9個月的Blue Coast II，上載新銷售安排，以招標形式推售23伙、分佈於第3座高層的4房雙套戶，招標日期為6月2日至8月21日；長實營業部首席經理郭子威表示，是次有22伙可作為相鄰戶形式、即A、B室一對認購，實用面積共約2500方呎。

滶晨最快下周首度價單推90伙

郭續指出，Blue Coast II 新近售出的同類4房戶為3座25樓B室，實用1224方呎，成交價3342萬元、實呎2.73萬元。至於已透過招標售出19伙、套現逾11億元的滶晨，新世界營業及市務總監何家欣表示，最快下周推出兩房單位，並首度以價單形式登場，料涉約90伙。另外，早前透過招標購入3房或4房單位的買家，可提名家庭成員或親屬購入價單單位，獲提名買家可額外享1%折扣。

ONE STANLEY招標加推22伙

嘉里（0683）與港鐵等合作的港島南岸海盈山，昨亦售出兩伙、吸金2100萬元，包括以1051.37萬元售出第2B座35樓E室、實用486方呎兩房戶、實呎2.16萬元。新地（0016）旗下北角海璇，最新售出1B期5座10樓B室，實用1488方呎4房雙套戶，連車位成交價6386萬元、實呎4.29萬元。

其他港島豪宅亦將開展新銷售攻勢。建灝旗下赤柱ONE STANLEY，加推22伙於6月2日至30日招標，包括一伙5房4套複式、連家俬特色大戶，屬第7座1樓、2樓B室，並接受準買家預約參觀。

建灝投資及銷售部董事鄭智荣表示，是次推出的7座1樓、2樓B室，實用2565方呎，附私人升降機大堂，享開揚南區海景。他續指出，項目去年4月開售至今累售22伙，總成交額逾17.7億元。

中信泰富旗下東半山峻譽‧渣甸山，推出23伙於6月4日起招標外，與中信銀行（國際）合作，為項目買家提供按揭計劃；息率為全期P減2厘（P為5.5厘），最長供款年期30年，另提供貸款金額1%現金回贈、預先批核按揭等。中信泰富物業代理董事李肇文指出，項目已獲批入伙紙，開始安排客戶預約參觀現樓示範單位。

相關字詞﹕峻譽‧渣甸山 海璇 ONE STANLEY 海盈山 滶晨 Blue Coast II 港鐵 新世界 港島南岸

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