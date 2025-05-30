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大馬樓價按季跌2.5% 全年料平穩

【明報專訊】馬來西亞今年首季樓價按季跌逾2%，惟按年計仍錄升幅。儘管目前大馬樓市充滿挑戰，當地產業顧問公司CBRE/WTW認為，美國加徵關稅或影響大馬經濟，但當地首季就業市場持續改善，支持消費信心，加上息率有望進一步下調，料今年經濟可保持韌性，樓價有望保持平穩。

馬來西亞國家房產資訊中心（NAPIC）初步數據顯示，2025年第一季馬來西亞樓價指數（MHPI）按季跌2.5%，為繼2021年第三季後，再次錄得按季跌幅，但按年計則微升0.9%至225.3點，首季平均樓價由2024年第四季約49.8萬令吉，稍回落至約48.6萬令吉。至於各類住宅價格，今年首季按年計僅排屋樓價錄升幅，期內排屋平均樓價按年升2.2%，至47.1萬令吉；同期以半獨立屋樓價跌幅最大，首季平均樓價按年跌1.3%至73.1萬令吉；獨立屋及公寓樓價按年計亦錄跌幅，其中獨立屋樓價今年首季按年微跌0.2%，平均樓價約65.7萬令吉；期內公寓平均樓價按年則跌0.6%至約37.4萬令吉。

首季住宅成交量按季跌近13%

至於當地首季整體住宅成交價及成交量，按季計均錄跌幅。再參考NAPIC的數據，大馬今年首季整體住宅成交量較2024年第四季約6.8萬宗，跌近13%至約5.9萬宗；同期整體住宅成交額亦按季跌14.9%至約245.2億令吉，2024年第四季為約288.1億令吉。

至於包括吉隆坡在內的巴生谷地區（Klang Valley）樓市表現，據CBRE/WTW的數據，該區去年第四季公寓成交量按年升8%，同期成交額按年升18%，經歷去年第四季成交價量齊升後，今年首季初步數據顯示按年計樓市交投表現保持平穩。

上季未售出已完工住宅量跌2.9%

供應方面，NAPIC數據顯示，今年首季大馬整體新動工住宅單位數量按年增32.5%至約2.8萬伙，新完工住宅單位數量按年增30.2%至9329伙，同期推售新盤單位按年大增1.2倍，至約1.2萬伙，去年同期則為5585伙，今年首季當地新盤銷量按年增加10.8%，而今年首季未售出的已完工住宅量近2.4萬伙，按季微升1.6%，按年則跌2.9%，反映住宅存量有所改善。至於巴生谷地區的住宅供應，CBRE/WTW的報告指出，今年首季區內住宅存量減少，期內區內未出售住宅量按年跌3%，住宅存量中約93%為公寓單位。

就業續改善 下半年有望減息

馬來西亞房產估價及服務局總監阿都拉薩指出，儘管今年首季當地整體房地產市場按年計成交價量均錄跌幅，反映今年樓市交投起步較慢，但建築活動和新住宅增加，加上政府的多項支持樓市措施，有望支撐樓市增長，全年趨勢保持正面。

CBRE/WTW報告指出，受惠於家庭開支和投資活動增加，加上外圍需求上升，馬來西亞今年首季經濟增長達4.4%，惟市場普遍預期美國加徵關稅將影響大馬經濟，國際貨幣基金組織（IMF）對今年大馬經濟增長的預測已由4.7%下調至4.1%，意味馬來西亞國家銀行早前設下的今年經濟增長4.5%至5.5%目標，未必能夠實現，但今年大馬就業市場持續改善，首季失業率降至3.1%，為疫後最低水平，支持消費信心，加上首季通脹率已降至1.5%，當地今年下半年有望減息，預期全年經濟可保持韌性，下半年樓市成交量或會有短暫時間受經濟增長放緩影響，惟料樓價有望保持平穩。

近年不乏馬來西亞樓盤在港銷售，如位於馬來西亞吉隆坡白沙羅高地（Damansara Heights）的DC Residensi，項目由GuocoLand Malaysia發展，屋苑提供泳池、健身室、迷你電影院、私人宴會廳及燒烤區等設施，單位戶型方面提供1至3房選擇，單位面積介乎904至2982平方呎，售價約由130萬令吉起。

明報記者 劉敬華

[環球樓市]

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