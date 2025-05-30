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經濟
2025年5月30日星期五
股市最前線
京東港推18區補貼 沙田客獲千元券 「618」今晚開啟 過去兩月港澳成交增兩倍
HKTVmall內地首拓倉儲 東莞設中轉倉
大摩：內地供需失衡 阻礙通脹回升
陳茂波：冀與中東市場更多聯繫
港首隻伊斯蘭債ETF掛牌 PP沙特升1.8%
彭博：新世界再融資 銀行承諾金額達總額40%
HYBE京設公司 憧憬寬「限韓令」 擁男團BTS 支援旗下藝人在華活動
手回暗盤收跌最多6% 紫光申請港上市
港股升315點 醫藥股受追捧
炒穩定幣概念 眾安在綫5日升75%
理想汽車經調整純利跌20% 季績雖遜預期 美市較港高5%
百濟神州冀藉「1+」港推更多創新藥
石藥基本盈利跌18% 股價仍升12%
富途上季經調整多賺98% 港股交易飈2.3倍
Nvidia收入升69% 股價漲5% 黃仁勳：倘沒對華限制 銷售將更理想
DeepSeek升級R1模型 據稱僅次OpenAI o3
美首季GDP上調 仍收縮0.2%
張兆聰：數據中心需求看升 聯想可吼
12個月定存短期或跌穿2厘
澳元定存高息精選
葉創成：從雷霆稱霸NBA西岸到應對港元定存減息
植耀輝：算力料成Nvidia增長催化劑
技術取勝：舜宇50天線恐遇阻力
盧駿匡：領展技術現突破 後市料持續向好
劉思明：穩定幣概念現炒風 出口股勿盲目追
周顯：中國經濟分配較印度健康
譚新強：美國趕客 香港大學教育躺贏
湯文亮：100蚊一碗紅豆沙 與招標賣樓的關係
大馬樓價按季跌2.5% 全年料平穩
唐家成7000萬沽趙苑洋房 25年賺4680萬 屋苑連錄二手成交 破3年來交投冰封局面
呂宇健相關人士304萬買荃中兩房連天台
Blue Coast II推23伙招標 截擊滶晨
UNI明賣百伙今截票 伙經絡推按揭優惠
蘇杭街舖1700萬沽 廖創興家族帳賺18倍
瓏璽4房海景戶 7.25萬租出 呎租50元
澳元定存高息精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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