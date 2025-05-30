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經濟
葉創成 創富倉

投資策略

葉創成：從雷霆稱霸NBA西岸到應對港元定存減息

【明報專訊】筆者是NBA球迷，過去一個多月也有觀賞部分季後賽的電視直播，包括昨早奧克拉荷馬雷霆在西岸決賽第5場以124：94擊敗明尼蘇達木狼以總場數4：1淘汰對手晉身總決賽的部分賽事，筆者認為雷霆是次在2012年以來再次贏得西岸冠軍的一些成功元素亦可應用於投資，包括在目前港元定存利率急跌的情况下如何尋找替代品，下文將會進一步交代。

分散投資重要 可吼遞進高息活期存款

雷霆是次成功稱冠西岸，雖然首要功臣是先後獲得常規賽及西岸決賽最有價值球員（MVP）的26歲球星「SGA」基傑奧斯阿歷山大，但是雷霆絕非一人球隊，以昨日的比賽為例，「SGA」得到最高34分外，另有4名球員得分達雙位數，再有兩名球員得分達高單位數。NBA不論常規賽或季後賽，當地電視台按慣例會在比賽結束後即場簡短訪問勝出球隊的MVP，而筆者印象深刻的是，近年雷霆每次贏波後MVP受訪時，隊友們都站在背後撐場，十分重視團隊精神。

將上述雷霆致勝之道應用於投資，筆者認為不要迷信「一注獨贏」，需要分散投資。例如筆者兩星期前在本欄分享因應港元定存利率急跌已經制定3招應對，分別是（1）現敘做港元定存以3個月較可取；（2）認購港元貨幣基金及（3）考慮敘做美元定存。

筆者過去兩星期發現有第四招應對——在某中資銀行存入港元新資金可享遞進高息活期存款利率，並且已就此開戶及存款，成效有待觀察。總而言之，隨着港元定存利率急跌，這已非必然選擇，須靈活求變才可賺取較高回報。

3年前愈跌愈買綠債 現既賺息又賺價

另外，正如約3年前在本欄分享，筆者在2022年5月成功認購政府綠債（4252）後，由於當時處於加息周期，其債價曾跌穿發行價100元，而筆者對此風險極低投資工具採取「愈跌愈買」的策略，至今平均買入價97.333元。上述政府綠債已於本月19日到期，筆者亦已收到相關利息及按發行價100元取回全部本金，既賺息又賺價。

同樣重要的是，由於筆者及家人過去3年一直積極認購政府發行的債券，包括銀債、綠債及基建債等等，在當時相對高息環境下已鎖定較高固定收益來投資，故在目前的減息周期中也比較踏實。政府日後再發行債券，筆者及家人會再次積極認購，這也是應對近來港元定存利率急跌的第五招。

[葉創成 創富倉]

相關字詞﹕分散投資 政府債券 遞進高息活期存款利率 港元貨幣基金 港元定存利率急跌 奧克拉荷馬雷霆 葉創成 創富倉

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