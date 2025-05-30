石藥基本盈利跌18% 股價仍升12%

該公司不同收入分部中，成藥收入按年跌27.3%至55億元，受藥品集中帶量採購，以及國家醫保藥品目錄內藥品價格調整等行業政策影響。功能食品及其他業務收入則跌約8.9%至4.43億元。但原料產品收入升14.6%至10.72億元，由於市場需求及產品價格均向上。

石藥表示，隨着近年積極推動產品國際化，並加強對外授權佈局，授權費收入快速增長，抵消期內藥品銷售收入下滑的影響，亦有望為成藥業務帶來增長新動力。今年首季集團來自授權費收入達7.2億元，去年全年才只有1783萬元。

此外，今年首季計，該公司研發費用按年增11.4%至13.02億元，約佔成藥業務收入23.7%。目前有近90個產品在臨牀試驗的不同階段，其中10個已遞交上市申請，逾30個重點產品處於註冊臨牀階段。