港股升315點 醫藥股受追捧

北水連續3日淨入 累涉199億

隔晚美股先升後跌，恒指昨輕微低開後止跌回升，午後一度飈345點，尾市回順下最終升315點或1.4%，收報23,573點，國指升115點或1.4%，收報8559點，科指彈127點或2.5%，收報5301點。北水淨入43.8億元，連續第三日淨入，累計涉199億元，美團（3690）、眾安在綫（6060）分別獲北水淨入10.4億及7.6億元；中芯（0981）及小米（1810）則被淨沽逾5億元。

前天回吐的醫藥股再「落鑊」，首季盈利跌的石藥照升11.7%，藥明生物升10%，藥明康德升近7%，藥明合聯（2268）升9.1%，中生製藥（1177）升5.5%；科技股向上，美團升6%，京東（9618）升4.2%，阿里（9988）升2%，騰訊（0700）靠穩。汽車股個別發展，小鵬（9868）彈5.2%，吉利（0175）靠穩，四連跌的比亞迪（1211）與理想（2015）續偏軟；合規穩定幣有望在年底前正式落地，五連升的眾安在綫昨急升32%至52周高位，港交所（0388）升2.4%，破400元關，聯通（0762）跌1.4%，是表現最差藍籌。

耀才證券研究部總監植耀輝表示，「5窮月」應該不會出現，但近日港股表現窄幅上落，相信6月開局仍然拉鋸，後市要視乎貿戰局勢變化及A股能否重拾上升動力。