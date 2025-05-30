手回暗盤收跌最多6% 紫光申請港上市

從事IT服務的紫光已委任法巴、招銀國際中信建投作聯席保薦人。集團董事會3月已通過到香港發行H股議案，其最新市值約760億元。連同紫光在內，昨日（截至晚上11時）同時有5家公司遞表申請上市，令本周以來遞表公司增至16家，較上周多出9家。市場預期臨近半年結，本港IPO活動將會加快。

容大合眾新琪安通過上市聆訊

另外，周三（28日）晚再有容大合眾及新琪安兩家新股通過上市聆訊。容大合眾為內地自動識別資料收集（AIDC）裝置及解決方案供應商，越秀融資為獨家保薦人。公司從事專門打印機、衡器、POS終端機及PDA的研發及製造等，產品銷往超過140個國家。

同日通過聆訊的新琪安為內地食品配料生產商，民銀資本為獨家保薦人。公司主要生產食品級甘氨酸及三氯蔗糖生產商，按2023年銷量及銷售收益計，新琪安於全球食品級甘氨酸製造行業排名第一。

明報記者