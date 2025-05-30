HYBE京設公司 憧憬寬「限韓令」 擁男團BTS 支援旗下藝人在華活動

明報記者 楊括

HYBE在北京設立的分公司定名「HYBE CHINA」，是HYBE設立的第四家海外分公司，韓媒援引分析指出，是次HYBE在內地設分公司與市場對北京放寬「限韓令」的憧憬有關。不過據聞HYBE CHINA暫無推出選秀節目、打造新人組合的計劃。

內地對娛樂業界的「限韓令」始於2016年7月韓國部署美製薩德反飛彈系統，當時中方強烈反對相關部署，當月稍後時間有內媒發現當年9月以後的韓星演出均未獲官方審批，於是內地坊間開始流傳「限韓令」，不過相關政令從未獲內地官方證實。

其後幾年間，中韓關係略有轉暖，「限韓令」曾獲一定程度放寬。今年2月韓媒引述消息指出，中國最早或在5月解除「限韓令」，隨着韓國總統大選下周二（6月3日）登場，早前的封關民調顯示，立場友善北京的李在明當選機會大。政情轉變下，韓娛入華再迎轉機，周三（28日）騰訊音樂（1698）收購韓國娛樂巨頭SM娛樂近一成股權，更令市場憧憬「限韓令」再放寬。

值得留意的是，韓國其他娛樂公司包括SM、YG、JYP等在中國均已設有分公司，但全部早於2016年之前、即流傳「限韓令」開始「生效」前已成立。

剛公布售SM娛樂予騰訊音樂

不過HYBE自身正處多事之秋。周二（27日）該公司公布售出所持SM娛樂股份予騰訊音樂，翌晚便傳出韓國金融監督院指HYBE創辦人房時爀早在2019年推動HYBE上市時，對既有投資者謊稱「沒有IPO計劃」，導致投資人將股份售予一間由房時爀親信設立的私募股權基金，房時爀則與該基金簽訂收益分成協議，瓜分上市後所獲利潤，牟利4000億韓圜（22.8億港元）。對此，HYBE回應稱，所有交易皆在合法框架內進行，並經法律審查。韓國金融監管機構表示，已啟動緊急程序，將房時爀移送檢察機關偵辦，首爾警察廳強力搜查團金融犯罪組亦同步介入調查。

HYBE成立於2005年，為韓國知名音樂製作、出版發行及藝人經紀公司，旗下知名男團女團包括防彈少年團、LE SSERAFIM等。公司於2020年於韓國上市，最新市值約達647億港元。