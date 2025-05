陳茂波：冀與中東市場更多聯繫

地緣政治企業出海帶旺IPO

被座談會主持人問到港交所(0388)將許多中東交易所,納入認可證券交易所名單,而市場正期待沙特阿美(Saudi Aramco)的上市消息時。陳茂波回應表示,沙特仍有很多優秀的公司,而香港均希望與中東市場聯繫。他續提到,香港與內地的互聯互通措施,包括除股票外,於債券、衍生產品,以及其他金融產品如交易所買賣基金(ETF)等,表示與中東仍有更多創新及探討合作的空間。

對於內企出海,陳茂波指市場有「出海或出局(either you go out or you are out)」的說法。陳補充,先前港股市場估值較低,投資者均尋求其他市場的投資機會,而他提到過去與海外基金經理的溝通過程中,均發現海外基金均低配港股,而其後他們均需追回報表現「追貨」,為港股市場帶來額外資金流動性,亦增加港股市場吸引力,間接地支持本港未來有更多的IPO活動,不論內地企業抑或國際公司,均歡迎來港上市。

港交所董事總經理及市場主管余學勤於其後另一節座談會中亦提到,過去近半年間香港IPO活動強勁,年初至今撇除SPAC,香港IPO集資額達100億美元(約780億港元),於全球集資額排名暫排第一。