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經濟

大摩：內地供需失衡 阻礙通脹回升

【明報專訊】內地疫後經濟在供應側表現較佳，惟需求側依然不足，去年下半年內地政策轉移加強支持消費，不過摩根士丹利報告認為，內地經濟尚未達到重新平衡，舊有由供給驅動增長的模式依然未變。雖然近期製造業信貸增長放緩，產能過剩行業投資減速、工業利潤溫和改善，顯示再平衡有初步進展，不過近期工業利潤數據顯示，供需失衡根深柢固，繼續阻礙通脹回復。因為推動系統性改革需時，通脹難以在短期回升。

PPI續跌 反映廠商定價能力弱

今年4月內地工業企業利潤按年增長3%，在去年9月錄27%按年跌幅後持續回升，大摩指出去年第三季下跌受不利基數效應影響，近期銷售數量亦因為提前出口、消費品以舊換新政策帶動溫和增長。不過大摩認為，最終需求或有短暫輕微改善，但工業利潤率和工業生產者出廠價格指數（PPI）皆持續下跌，表明廠商定價能力依然薄弱。

減緩投資無法解決需求不足

內地4月居民消費者價格按年下跌0.1%，連續3個月通縮，PPI則按年跌2.7%，連續31個月下跌。大摩認為，回復通脹需要整合供給並有更強的需求。雖然工業投資增長在最近兩年已放慢，不過今年首4個月增速仍錄9%，高於名義GDP增速4至5%，供過於求的差距即使沒有擴大也未能縮小。另一方面，投資也能產生即時需求，僅以減緩投資無法充分解決需求不足。

大摩表示，內地產能過剩嚴重、投資增長仍然高企，以及本地消費僅有溫和支持，難以促進通脹回升，加上下半年出口可能受關稅和前置出口所影響，因此當局需要加大對本地消費的支持力度，以遏制通縮壓力進一步積累。

下半年料需加大支持消費

該行認為，推動通脹回升和經濟再平衡，推動社會福利改善、地方債務重組、稅制改革和支持增長的監管環境等制度性改革，但改革有其難度，內地當局或認為社會福利改革成本高、短期難以估計成效，基建投資的乘數效應更為明確。另外推行社會福利需要國企和政府財政資助，或排擠用於投資的資金，隨着內地人口老齡化，相關轉移支付或需不少資金。

相關字詞﹕工業企業利潤 摩根士丹利 中國經濟 通脹

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