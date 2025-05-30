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經濟

HKTVmall內地首拓倉儲 東莞設中轉倉

【明報專訊】京東南下進軍香港，香港科技探索（1137）旗下網上購物平台HKTVmall則積極於內地招商。據HKTVmall在小紅書的跨境電商官方帳號發布，已正式在東莞設立中轉倉，是平台首次在內地佈局倉儲樞紐。內地商家入駐後，貨品可由內地直發東莞倉，並由平台承擔運至香港，繞開傳統跨境物流層層中轉，運費節省。

據文章顯示，HKTVmall在東莞設立中轉倉後，內地商家在跨境物流成本能直線下降，配送時間縮短至兩至三天，令業務由內地至香港無縫銜接。同時，內地貨物無門檻直送平台O2O小店，最低滿200元人民幣即送貨上門，可提升消費者體驗，令復購率提升。

降內地商家物流成本 縮配送時間

另外，在中轉倉內可完成報關、清關流程，商家毋須自行處理跨境稅務，香港本地銷售按香港稅法執行，內地倉儲成本可納入跨境財稅優化方案。為了吸引商家，據文章顯示，新入駐商家享內地同價曝光位及關鍵詞搜索加權。

據HKTVmall官方帳號顯示，集團繼續在中港辦招商大會，包括6月2日再在香港總部舉行官方線下招商大會，致力於引進內地商戶和商品。

在5月舉行的股東大會上，王維基曾指現時中港融合緊密，已有許多貨品由內地供應，若平台能夠提供內地商品予消費者，可增強競爭力，但招商仍在起步階段。

相關字詞﹕小紅書 中轉倉 倉儲 招商銀行 香港科技探索

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