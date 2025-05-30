京東港推18區補貼 沙田客獲千元券 「618」今晚開啟 過去兩月港澳成交增兩倍

明報記者 方楚茵

京東亦將在沙田區進一步增設自提站點，在未來一段時間內將現有超過40個自提點拓展至70個以上。京東指出，未來這項區域專項補貼計劃將陸續在其他城區展開。

據京東消費趨勢顯示，過去兩個月，京東港澳用戶規模、訂單量均實現按年增一倍，成交額按年增長200%。在過去一個月更有逾200家品牌及商家入駐京東港澳站，京東預期今年內京東港澳站將吸引至少1000家合作伙伴進駐。

稱其他平台難複製京東優勢

京東港澳台業務負責人楊肯（Ken Yeung）表示，618作為兩大購物節，折扣、推廣均是最大，在此高峰時刻公司內部希望按年增長能達到100%以上。談及早前本港網購平台HKTVmall擬引入更多內地商家，增強競爭力，楊肯認為本地零售行業已有結構性變化，市場有目共睹，但公司做內部規劃時仍以客戶為中心、不會為了應對同行而作出行動。他表示其他平台加大招商可為本地消費者帶來好處，亦是良性競爭。

他強調京東有全國採銷團隊，是獨家優勢，今年仍進行2萬人的校園招聘等，令規模、專業不斷提升，與產業鏈、物流等其他部分良性發展，提升效率，是其他平台難以複製的優勢。

京東物流在港增聘員工

為配合京東攻港，京東物流（2618）香港快遞業務總經理馬偉透露，集團在港已增聘員工，配合618活動，在前置精準儲備人員運力，目前快遞員數目便較3月份增加48%。他指已升級全鏈路物流效率。在倉儲環節亦將於內地提前將熱銷商品前置分揀、部分商品亦會提前備貨到香港倉，實現發貨提速。至於本地配送方面，京東快遞亦擴充了運力人力，預計618期間將投入逾100個接駁線路及點位，加快包裹全港送達速度。

口岸設自提點供港人取貨

此外，在深圳蓮塘、羅湖、福田3個口岸快遞自提點基礎上，近期京東快遞也在珠海青茂、拱北等地新增3個口岸自提點。北上港人在京東下單後，可以選擇在口岸自提點提貨。