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經濟
國際金融

日產據報擬發債賣產 集資544億

【明報專訊】根據彭博社看到的日產汽車（日：7201）內部文件，由於明年需償還巨額貸款，日產正計劃透過發債及出售資產，籌集逾1萬億日圓（約544億港元），以維持日常營運。內部文件顯示，日產計劃發售多達6300億日圓（約343億港元）的可轉換證券和債券，包括高收益的美元和歐元計價債券。

日產也計劃藉英國出口融資署（UKEF）擔保，貸款10億鎊（約106億港元）。日產在桑德蘭（Sunderland）經營英國最大汽車製造中心，且承諾投資20億鎊來擴大當地電動車產能。此外，日產尋求出售雷諾（Renault）和電池製造商AESC集團的部分股份，以及位於南非和墨西哥廠房。日產另計劃賣出位於橫濱的總部再租回，並考慮出售美國房產。

彭博社引述知情人士稱，日產新任行政總裁Ivan Espinosa本月初向董事會提出這些融資選項，目標是在6月底結束的財季獲得資金，但這些建議似乎未獲董事會批准。

融資建議未獲董事會批准

此外，路透社看到的日產內部電郵顯示，日產開始向美國員工提供離職補償方案，並在全球暫停基於績效的工資增長。日產本月剛宣布新一輪成本削減計劃，包括關閉全球7家廠房，並再裁員1.1萬人，使裁員總數增至2萬人。

迹象顯示，日產的財務和營運狀况急劇惡化。彭博社引述文件顯示，日產內部預測，到明年3月底，日產製造業務的剩餘現金將減少至接近零。此預測是基於美國關稅保持不變，且不再注入現金的假設。

Espinosa本月早前表示，日產約有2.2萬億日圓（約1193億港元）現金及信用額度，足以支撐未來12至18個月營運。不過日產及其集團企業明年將面臨56億美元（約437億港元）債務到期，是彭博1996年有統計以來最高水平。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕融資 發債 日產汽車

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