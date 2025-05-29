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普徠仕Ken Orchard：關稅戰美樓價料橫行 適度看好MBS

【明報專訊】美國標普Case-Shiller二十大城市樓價指數今年3月報338.89，不單屬歷史新高，而且與2019年3月低位213.79比較，反映當地二十大城市住宅樓價6年勁升近六成（見圖），表現強勁。普徠仕國際固定收益主管Ken Orchard接受訪問時認為，即使美國總統特朗普上月2日宣布加徵「對等關稅」為經濟及樓市帶來不明朗因素，惟由於美國現時居民負債比率仍屬偏低，有能力承受有關衝擊，料樓價趨橫行而非大跌，故他目前對與樓按違約風險掛鈎、非政府支持機構（non-agency）發行的按揭抵押證券（Mortgage Backed Securities，簡稱「MBS」）仍維持適度看好（modestly positive）的觀點。

普徠仕成立於1937年，致力協助世界各地的個人和機構投資者實現長期投資目標，多年來一直為全球數以百萬計客戶提供專業服務，截至今年3月31日，普徠仕資產管理規模（AUM）達1.57萬億美元，其中約三分之二的資產涉及退休資產管理。美國總統特朗普上月2日宣布向多國加徵「對等關稅」後，全球金融市場大幅波動，普徠仕國際固定收益主管Ken Orchard近日來港分享他對美國經濟前景的看法，以及介紹當中的投資機會，值得讀者參考。

企業勢減慢投資 美本季GDP料不理想

美國上月底公布的首季GDP初值按季折合成年率收縮0.3%，是2022年首季以來首次經濟收縮，表現遜於市場預期，而Orchard指出，美國上月零售銷售、新屋動工及大型貨車接單等關鍵經濟數據均進一步放緩，的確令人對美國經濟信心轉弱，而且由於美國與多個國家就暫緩實施「對等關稅」截至7月9日有90日的談判期，也就是說，在談判有結果前，企業在不明朗因素持續的情况下勢必減慢投資，因此美國本季GDP數據料繼續不理想。

美居民負債比率低 料繼續投資消費

不過，Orchard強調，美國本季GDP即使增長放緩，但出現所謂衰退的概率仍然較低，原因是2008年金融海嘯後當地居民一直致力於減槓桿，目前負債比率屬偏低，有能力繼續消費及投資。

Orchard表示：「美國居民負債比率在1960年代至2008年大幅上升後，過去17年已反覆回落，反映去槓桿有成果，目前財務情况處於理想水平，也就是說，即使短期面對一些不明朗因素，美國居民料仍不會減少消費及投資，在這情况下，美國經濟難以真的出現衰退。」

將上述對美國經濟的預測應用於尋找投資機會，Orchard目前適度看好與樓按違約風險掛鈎的non-agency MBS。

可以留意的是，美國MBS可以分為政府支持機構（agency）及non-agency兩大類別，agency MBS由房地美（Freddie Mac）及房利美（Fannie Mae）等美國政府支持機構發行，變相獲美國政府擔保，因此基本上可百分百取回本金，其主要風險是借按揭者提早償還貸款以致該證券投資年期被縮短的風險（prepayment risk）。

至於non-agency MBS，發行的往往是投資銀行等金融機構，若相關樓按出現遲供甚至斷供，其可能便無法如期支付利息及償還本金，故此有違約風險。

美失業率料不升穿5% 按揭違約風險可控

Orchard認為，對於non-agency MBS的投資者來說，最重要是美國勞工市場能夠維持強勁，若這樣的話，借按揭買樓者一般可以繼續每月供款，即使在貿易戰陰霾下，Orchard對此仍有信心，料美國失業率不會升穿5%，故此現仍對non-agency MBS持適度看好的觀點。

明報記者 葉創成

[名人樓市論壇]

相關字詞﹕「對等關稅」 關稅戰 美國樓市 按揭抵押證券（MBS） 美國標普Case-Shiller二十大城市樓價指數 普徠仕國際固定收益主管Ken Orchard

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