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經濟
2025年5月29日星期四
股市最前線
官方樓指上月升0.35% 終止四連跌 業界料拆息低企影響 次季或彈逾1%
租金指數連升5個月 分析料加快租轉買
董建華胞妹1.19億購美心伍偉國嘉慧園單位
大手客逾1.1億連購瑜一‧天海4伙
淘寶家具實體新分店 進駐銅鑼灣 最快第4季開業
騰訊音樂收購韓SM娛樂近一成股權 涉資14億 成第二大股東
騰訊混元發布開源語音數字人模型
Shein據報英上市受阻 擬年內港掛牌
小米季績佳 多家大行上調目標價
恒指險守20天線 成交逾兩周最少
瑞銀上調今年港GDP增長預測至2.2%
TVB廣告灣區落地 首5月達預算95% 蕭世和：有信心今年廣告錄正增長
瑞銀料今年內地純電動車銷售增30%
吉利李書福：反惡性競爭 拒打價格戰
山東經銷商「爆煲」 比亞迪：盲目擴張導致
金山軟件首季純利微跌
世華季度及全年虧損收窄
中銀沙特伊斯蘭國債ETF今掛牌
財政部下周三港發行125億人幣國債
亞洲減投資美國比重避險 關稅顛覆價值7.5萬億美元投資邏輯
日產據報擬發債賣產 集資544億
美收緊對華出口 ASML不足1年市值蒸發逾1300億美元
張兆聰：美團已現見底信號
港元定存中銀香港7日年利率見6厘
英鎊定存高息精選
技術取勝：昆侖能源10天線見支持
大國藥妝澄清非中資 「百分百」屬日資
劉思明：傳統消費股受捧 跟風需留意資金流
周顯：成名靠偶發事件
湯文亮：收租佬最忌收舖自己做
普徠仕Ken Orchard：關稅戰美樓價料橫行 適度看好MBS
美聯儲今年或不再減息 10年國債孳息率明年升穿5厘
港元定存中銀香港7日年利率見6厘
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【明報專訊】港元定存高息精選7日見6厘，為中銀香港「特優港元定期存款（以外幣兌換）」優惠之年利率。
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