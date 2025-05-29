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經濟

瑞銀料今年內地純電動車銷售增30%

【明報專訊】比亞迪（1211）近日為旗下多款車型減價再掀價格戰，顯示出內地新能源汽車行業競爭日益加劇，該公司股價昨日再跌2.7%，連跌3日累積跌幅近13%。瑞銀投資銀行中國汽車行業研究主管鞏旻預計，未來幾年間內地相關市場競爭將持續激烈。他預期今年內地汽車銷量有望錄得中單位數升幅，當中純電動車銷售按年料錄30%增幅。就比亞迪旗下車款減價，匯豐認為降價反映該公司專注捍衛市場份額，而其海外業務較佳料能為國內車款定價調整提供緩衝，維持對其「買入」評級及目標價453元。

料車企整合較預期慢

比亞迪近日減價掀起的價格戰被認為是車企整合「前哨戰」，對此鞏旻表示，車企整合速度或較預期慢，因內地地方政府出於保就業、發展本地產業等考慮支持當地車企，再加上部分低效車企可能透過資本市場融資獲得持續發展空間，令市場的自然整合或略延緩。

至於新能源車企內銷，他指內地當局已推行諸多政策，其中以舊換新政策料能帶動今年內地300萬輛汽車銷售，而未來有多少潛在政策實施空間則將是「見步行步」。海外市場方面，關稅戰續成各行業焦點，談及中國新能源汽車出海及車企產能部署可能受到的影響時，鞏旻指目前內地車企出口外地的數量僅佔自身產能的一小部分，故很難因此調整產能分配。

比亞迪減價 匯豐：捍衛市場份額

此外，早前歐盟擬對進口中國電動車設定最低價格而非徵關稅，鞏旻認為做法長遠對中國新能源車企有利，因相關企業會透過技術升級提升產品質素乃至競爭力，並提升單輛汽車利潤，以實現長遠可持續發展，而非一味低價搶客。

另一邊廂，對於比亞迪降價舉措，匯豐環球研究發表研報指出，有關舉措表面看起來較激進，但其中包括現有政府補貼及渠道季節性促銷，相信並非集團定價策略出現根本轉變，而是體現出比亞迪志在捍衛及提升市場份額，優先於推升利潤率。值得留意的是，匯豐同時點出，比亞迪海外業務持續強勁且利潤率高，同時旗下高端品牌及車型銷量持續走高，有助穩定公司整體單輛汽車利潤，並抵消上述減價對公司利潤造成的負面影響。

相關字詞﹕資本市場 以舊換新 新能源汽車 出口 關稅戰 匯豐 關稅 歐盟 中國 比亞迪

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