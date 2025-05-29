明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

瑞銀上調今年港GDP增長預測至2.2%

【明報專訊】瑞銀發表報告，將今年香港GDP增長預測，從1%上調至2.2%，高於市場預期的2%，為政府預測區間2%至3%偏下方水平。報告引述瑞銀投資銀行高級亞洲及中國經濟學家鄧維慎指出，上調預期基於今年首季GDP增長3.1%超預期，加上近期中美貿易戰緩和，或降低對香港經濟增長的拖累。報告指今季本港金融市場活動強勁趨勢持續，五一黃金周期間日均旅客回升到新冠疫情以來新高，不過一旦關稅情况惡化，增長預測會有下調風險。瑞銀指出，今年首季經季節調整的按季增長1.9%，為2023年首季疫後重啟以來最佳增速，實質產出水平亦終於超越2019年首季。除受惠淨服務出口，去季亦見固定投資增長改善，包括在機械、電腦、軟件投資從低位回升，相對物業建造投資則較疲弱。

旅客回升可支持本地消費

展望第二季，瑞銀表示年初以來金融行業活動顯著改善，強勁趨勢延續到今季，可為整體增長帶來支持。零售方面，本地零售面對離港消費挑戰，首季零售較過去數季放緩，入境旅客消費有反彈，但仍有空間繼續上升。該行稱，五一日均旅客錄2020年以來最高紀錄，雖高端零售尚未顯著反彈，不過旅客回升是銷售上升前提。若香港對內地和國際旅客吸引力持續提高，將可支持本地消費。

不過瑞銀提醒，在貿易不明朗下，預期香港經濟只會有溫和增長。該行現時預測全球關稅形勢維持現狀，不過若關稅顯著升級，將為其GDP帶來下行風險。對貿易戰關注重點，瑞銀指除美國與內地貿易談判，因香港作為國際貿易、金融中心和高增值貿易重要樞紐，其他經濟體與美國貿易談判、美國對半導體和醫藥行業對香港增長前景很重要。

相關字詞﹕旅客消費 零售 香港經濟 瑞銀 貿易戰 關稅

上 / 下一篇新聞

官方樓指上月升0.35% 終止四連跌 業界料拆息低企影響 次季或彈逾1%
官方樓指上月升0.35% 終止四連跌 業界料拆息低企影響 次季或彈逾1%
租金指數連升5個月 分析料加快租轉買
租金指數連升5個月 分析料加快租轉買
董建華胞妹1.19億購美心伍偉國嘉慧園單位
董建華胞妹1.19億購美心伍偉國嘉慧園單位
大手客逾1.1億連購瑜一‧天海4伙
大手客逾1.1億連購瑜一‧天海4伙
淘寶家具實體新分店 進駐銅鑼灣 最快第4季開業
淘寶家具實體新分店 進駐銅鑼灣 最快第4季開業
騰訊音樂收購韓SM娛樂近一成股權 涉資14億 成第二大股東
騰訊音樂收購韓SM娛樂近一成股權 涉資14億 成第二大股東
騰訊混元發布開源語音數字人模型
騰訊混元發布開源語音數字人模型
Shein據報英上市受阻 擬年內港掛牌
Shein據報英上市受阻 擬年內港掛牌
小米季績佳 多家大行上調目標價
小米季績佳 多家大行上調目標價
恒指險守20天線 成交逾兩周最少
恒指險守20天線 成交逾兩周最少
TVB廣告灣區落地 首5月達預算95% 蕭世和：有信心今年廣告錄正增長
TVB廣告灣區落地 首5月達預算95% 蕭世和：有信心今年廣告錄正增長
瑞銀料今年內地純電動車銷售增30%
瑞銀料今年內地純電動車銷售增30%
吉利李書福：反惡性競爭 拒打價格戰
吉利李書福：反惡性競爭 拒打價格戰
山東經銷商「爆煲」 比亞迪：盲目擴張導致
山東經銷商「爆煲」 比亞迪：盲目擴張導致
金山軟件首季純利微跌
金山軟件首季純利微跌
世華季度及全年虧損收窄
世華季度及全年虧損收窄
中銀沙特伊斯蘭國債ETF今掛牌
中銀沙特伊斯蘭國債ETF今掛牌
財政部下周三港發行125億人幣國債
財政部下周三港發行125億人幣國債
亞洲減投資美國比重避險 關稅顛覆價值7.5萬億美元投資邏輯
亞洲減投資美國比重避險 關稅顛覆價值7.5萬億美元投資邏輯
日產據報擬發債賣產 集資544億
日產據報擬發債賣產 集資544億
美收緊對華出口 ASML不足1年市值蒸發逾1300億美元
美收緊對華出口 ASML不足1年市值蒸發逾1300億美元
張兆聰：美團已現見底信號
張兆聰：美團已現見底信號
港元定存中銀香港7日年利率見6厘
港元定存中銀香港7日年利率見6厘
英鎊定存高息精選
英鎊定存高息精選
技術取勝：昆侖能源10天線見支持
技術取勝：昆侖能源10天線見支持
大國藥妝澄清非中資 「百分百」屬日資
大國藥妝澄清非中資 「百分百」屬日資
劉思明：傳統消費股受捧 跟風需留意資金流
劉思明：傳統消費股受捧 跟風需留意資金流
周顯：成名靠偶發事件
周顯：成名靠偶發事件
湯文亮：收租佬最忌收舖自己做
湯文亮：收租佬最忌收舖自己做
普徠仕Ken Orchard：關稅戰美樓價料橫行 適度看好MBS
普徠仕Ken Orchard：關稅戰美樓價料橫行 適度看好MBS
美聯儲今年或不再減息 10年國債孳息率明年升穿5厘
美聯儲今年或不再減息 10年國債孳息率明年升穿5厘