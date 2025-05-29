瑞銀上調今年港GDP增長預測至2.2%

【明報專訊】瑞銀發表報告，將今年香港GDP增長預測，從1%上調至2.2%，高於市場預期的2%，為政府預測區間2%至3%偏下方水平。報告引述瑞銀投資銀行高級亞洲及中國經濟學家鄧維慎指出，上調預期基於今年首季GDP增長3.1%超預期，加上近期中美貿易戰緩和，或降低對香港經濟增長的拖累。報告指今季本港金融市場活動強勁趨勢持續，五一黃金周期間日均旅客回升到新冠疫情以來新高，不過一旦關稅情况惡化，增長預測會有下調風險。瑞銀指出，今年首季經季節調整的按季增長1.9%，為2023年首季疫後重啟以來最佳增速，實質產出水平亦終於超越2019年首季。除受惠淨服務出口，去季亦見固定投資增長改善，包括在機械、電腦、軟件投資從低位回升，相對物業建造投資則較疲弱。
旅客回升可支持本地消費
展望第二季，瑞銀表示年初以來金融行業活動顯著改善，強勁趨勢延續到今季，可為整體增長帶來支持。零售方面，本地零售面對離港消費挑戰，首季零售較過去數季放緩，入境旅客消費有反彈，但仍有空間繼續上升。該行稱，五一日均旅客錄2020年以來最高紀錄，雖高端零售尚未顯著反彈，不過旅客回升是銷售上升前提。若香港對內地和國際旅客吸引力持續提高，將可支持本地消費。
不過瑞銀提醒，在貿易不明朗下，預期香港經濟只會有溫和增長。該行現時預測全球關稅形勢維持現狀，不過若關稅顯著升級，將為其GDP帶來下行風險。對貿易戰關注重點，瑞銀指除美國與內地貿易談判，因香港作為國際貿易、金融中心和高增值貿易重要樞紐，其他經濟體與美國貿易談判、美國對半導體和醫藥行業對香港增長前景很重要。