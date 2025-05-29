瑞銀上調今年港GDP增長預測至2.2%

旅客回升可支持本地消費

展望第二季，瑞銀表示年初以來金融行業活動顯著改善，強勁趨勢延續到今季，可為整體增長帶來支持。零售方面，本地零售面對離港消費挑戰，首季零售較過去數季放緩，入境旅客消費有反彈，但仍有空間繼續上升。該行稱，五一日均旅客錄2020年以來最高紀錄，雖高端零售尚未顯著反彈，不過旅客回升是銷售上升前提。若香港對內地和國際旅客吸引力持續提高，將可支持本地消費。

不過瑞銀提醒，在貿易不明朗下，預期香港經濟只會有溫和增長。該行現時預測全球關稅形勢維持現狀，不過若關稅顯著升級，將為其GDP帶來下行風險。對貿易戰關注重點，瑞銀指除美國與內地貿易談判，因香港作為國際貿易、金融中心和高增值貿易重要樞紐，其他經濟體與美國貿易談判、美國對半導體和醫藥行業對香港增長前景很重要。