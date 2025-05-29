騰訊混元發布開源語音數字人模型

藉圖片音信生成全身動作影片

騰訊指，HunyuanVideo-Avatar相關技術由騰訊混元視頻大模型及騰訊音樂天琴實驗室MuseV技術聯合研發，支持頭肩、半身與全身景別，以及多風格、多物種與雙人場景，面向影片創作者提供高一致性、高動態性影片生成能力。用戶可上傳人物圖像與音信，HunyuanVideo-Avatar會自動理解其中人物所在環境、音信所蘊含情感等，並讓圖中人物自然地說話或唱歌，生成包含自然表情、唇形同步及全身動作影片。

另一邊廂，騰訊公關總監張軍在微博發文表示，旗下AI智能助手「騰訊元寶」已打通微信讀書和起點讀書，用家於元寶搜索回答的書名會添加下劃線，點擊即可直接跳轉至上述兩款App，方便用戶了解書籍信息或直接開始閱讀。

有內媒稱，早前騰訊雲AI產業應用峰會上，騰訊旗下的混元大模型等矩陣產品已獲全面升級，是次元寶打通微信讀書和起點讀書，則體現騰訊產品矩陣的生態融合正在加快。