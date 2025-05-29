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經濟

騰訊音樂收購韓SM娛樂近一成股權 涉資14億 成第二大股東

【明報專訊】騰訊（0700）旗下騰訊音樂（1698）擬收購韓國娛樂巨頭HYBE所持有的SM娛樂全部股份，涉資約2433億韓圜（約14.23億港元）。交易完成後，騰訊音樂將成為SM娛樂第二大股東。SM旗下藝人包括少女時代、Red Velvet、BoA、SUPER JUNIOR、aespa等。事件令外界期待北京放寬「限韓令」，有指韓國流行音樂（K-pop）回歸中國市場有望，相關娛樂公司盈利前景亦更值得期待。

明報記者 楊括

騰訊收跌1.2%，報506元；騰訊音樂曾逆市升2.9%高見71.7元，收市仍升1.36%，報70.6元。

騰訊音樂昨逆市升1.4%

根據監管文件，HYBE將於明日（30日）韓股收市後，通過場外大宗交易方式出售SM娛樂約221.22萬股，佔後者的9.38%，每股作價11萬韓圜，較該股周二（27日）收市價折讓15.32%。

交易完成後，騰訊音樂將成SM娛樂第二大股東，僅次於持股逾四成的韓國科網巨擘Kakao。騰訊目前亦持有女團BLACKPINK所屬的YG娛樂4.3%的股份，以及Kakao 5.95%股份。

HYBE表示，售股旨在聚焦核心業務、優化資產結構，回籠資金將用於發掘未來增長動力。值得留意的是，HYBE曾在2023年斥資4228億韓圜，擬從SM創辦人李秀滿手中購入SM娛樂14.8%股份並成為SM娛樂最大股東，但其後Kakao大手掃入股份兼提出收購要約，冀增持SM娛樂股份至40%，最終HYBE與Kakao達成協議，HYBE退出收購戰，並出售部分持股。而今次交易完成後，HYBE將完全撤出在SM娛樂的投資。

彭博指出，是次騰訊入股SM娛樂為該公司多年來首次對韓國娛樂產業進行重大投資，做法罕有，同時市場料北京放寬「限韓令」，即2017年北京因韓國部署美製薩德反導系統後，限制韓國藝人在華參與表演活動的非官方指令。

市場料內地放寬「限韓令」

「限韓令」實施前，中國曾是K-pop最大市場之一，不少韓星曾前往中國各地舉辦演唱會等活動，為相關娛樂公司帶來數千萬美元利潤。

花旗表示，隨着被外界視為立場相對靠近北京的總統候選人李在明民調領先幅度擴大，中韓關係有解凍迹象，一旦「限韓令」解禁，SM娛樂料能更快在華重新獲取粉絲，並擴大潛在收入。

相關字詞﹕SM娛樂 騰訊音樂 李在明 花旗 演唱會 音樂 中國 韓國 騰訊

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