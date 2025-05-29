淘寶家具實體新分店 進駐銅鑼灣 最快第4季開業

據悉，PapaHome淘寶家具實體選址銅鑼灣區，面積達3層逾萬方呎，因該區屬傳統零售購物中心，雲集不少跨國企業品牌，阿里巴巴希望透過開設香港第二間分店，將內地高品質商家推向國際市場，利用香港作為其全球擴展的跳板，以便開拓業務。資料顯示，設於尖沙嘴PapaHome淘寶家具實體店，開業3個月吸引了35萬人次到訪，相當於約5%港人已到訪過該店。市傳該店首日業績達到600萬元，增強了PapaHome淘寶家具實體店對業務發展前景的信心。

何崇本家族放售弼街全幢 54年前42萬購入

此外，本地低調富豪何崇本家族去年先後出售多個豪宅，而該家族最新放售旺角弼街18號全幢物業。高力香港資本市場及投資服務部高級董事吳嘉輝表示，物業現為一座5層高之物業，全幢總建築面積約12,938方呎，現時交吉出售。他又稱，物業於2022年已獲准由工業用途重新規劃為非工業用途。資料顯示，何崇本家族所創辦的九龍企業於1971年購入上述物業，當時作價僅42萬元。

利嘉閣（工商舖）高級區域董事蔡偉樑表示，獲委託連租約放售北角春秧街73至91號大興樓地舖，面積約1000方呎，意向價約3060萬元，折合呎價約3.06萬元。商舖現由連鎖包點店承租，每月租金約10.2萬元，按意向價計算，租金回報約4厘。

[香港地產]