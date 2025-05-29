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經濟
香港地產

大手客逾1.1億連購瑜一‧天海4伙

【明報專訊】綜合市場資訊，5月迄今整體一手成交累錄約2015宗之際，亦不乏大手客入市。已屆現樓、華懋和港鐵（0066）合作的何文田瑜一‧天海，透過招標連售4伙、第1A座25樓A室至D室向維港景單位（不連車位）、涉資1.128億元，由同一組買家購入，相關單位涉兩伙3房1套戶（實用968方呎、996方呎）、兩伙兩房戶（實用591方呎），實呎約3.58萬元，買家成交期120日。

華懋亦上載銷售安排，新推出瑜一‧天海、一批望西九龍市景為主的第2B座D室3房戶，實用937方呎，周日（6月1日）起招標發售8伙。至於近日亦獲大手客掃貨的新世界（0017）及港鐵（0066）合作、樓花期約18個月的黃竹坑站港島南岸滶晨，最新透過招標售出兩伙向深水灣景觀單位、吸金逾6275萬元，其中1A座25樓P3室，實用952方呎3房1套設計，成交價3219.66萬元、實呎3.38萬元；項目累沽19伙、吸金逾11億元，平均成交實呎3.29萬元。

花語海最快下周開示範單位 內地展開宣傳

另長實（1113）啟德跑道區花語海推出前，同區中海外（0688）維港‧雙鑽，過去3日共售出約17伙，包括昨日新售出的6伙開放式及兩房戶，實用247至493方呎，成交價423.9萬至987.7萬元、實呎1.71萬至2萬元、6伙涉資3801萬元。此外，長實（1113）營業部首席經理郭子威表示，樓花期長逾兩年的花語海，最快下周上載樓書，以及向傳媒開放示範單位，擬下月開售；同時長實於北京、上海、廣州、深圳，為花語海開展宣傳推廣。

Belgravia Place餘貨擬加價逾3%

此外，恒地（0012）長沙灣巴域街Belgravia Place I，已獲批入伙紙，預計9月交樓。恒基物業董事及營業（一）部總經理林達民表示，Belgravia Place系列的待售餘貨，考慮提價3%至5%，整個項目去年開售至今累沽約647伙，佔單位總數962伙近七成，套現約36億元，平均實呎約1.68萬元。

另新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay第3期，招標售出特色戶，為第6A座10樓A6室，實用409方呎兩房連天台特色戶，成交價666.8萬元、實呎1.63萬元。

[香港地產]

相關字詞﹕恒地 長實 Wetland Seasons Bay 維港‧雙鑽 港鐵 新世界 滶晨 港島南岸 瑜一‧天海 華懋

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