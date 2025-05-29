明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
香港地產

董建華胞妹1.19億購美心伍偉國嘉慧園單位

【明報專訊】豪宅市場交投活躍，已持有中半山指標豪宅嘉慧園單位的前特首董建華，其胞妹彭董小萍及相關人士，最新以1.19億元向美心集團主席伍偉國購入一個低層單位，實呎35,533元，較董建華2021年入市時實呎47,976元低29%。

資料顯示，上述單位為嘉慧園低層G室，實用3349方呎，4房間隔，本月中連車位以1.19億元登記易手，實呎35,533元。新買家以富豪匯有限公司（NOBLE GATHER LIMITED）作登記，公司股東為彭董小萍（PENG, TUNGSHIAO PINGSHIRLEY），董事則為彭董小萍及相關人士。原業主以KANWAY （HONG KONG） LIMITED名義於2002年以2128萬元購入，持貨約23年，現帳面獲利9772萬元或約4.6倍。KANWAY （HONG KONG） LIMITED股東為海外註冊公司，據公司文件顯示，該公司董事為伍偉國（WU, WEI KUO MICHAEL），即美心集團掌舵人。

利安閣極低層戶4338萬易手

此外，有「宇宙G.E.M.」之稱的女歌手鄧紫棋，早前以8500萬元購入東半山利安閣自製複式戶後，屋苑連錄多宗成交，其中一個極低層戶，實用2480方呎，原則為3房1套間隔，本月初4338萬元易手，實呎17,492元，較鄧紫棋購入之單位實呎17,137元高約2%。單位新買家以EMPORIUM INVESTMENTS LIMITED作登記，公司股東為海外註冊公司，董事及秘書分別為鄭兆能（CHENG SIDNEY）及鄭兆齡（CHENG SHEILAH），為捷和鄭氏家族成員。原業主以海外註冊公司名義於1991年470萬元購入，帳面獲利3868萬元或8倍多。

紀惠5.2億放售赤柱灘道項目

另紀惠集團再放售南區豪宅。第一太平戴維斯投資部首席資深董事溫武忠稱，南區赤柱灘道8號，現狀為3幢3層高住宅，設9伙及10個車位，以現狀部分交吉及部分連租約出售，意向價約5.2億元。紀惠1988年2050萬元購入，至2019年曾內部轉讓，現放售價較37年前高出4.995億元或24倍多。物業佔地約2.66萬方呎，總實用約18,852方呎；若重建發展，最大可建達19,950方呎。若以意向價5.2億元計，每呎樓面地價約2.6萬元。

[香港地產]

相關字詞﹕名人入市 紀惠集團 赤柱灘道8號 利安閣 嘉慧園 彭董小萍 董建華

上 / 下一篇新聞

官方樓指上月升0.35% 終止四連跌 業界料拆息低企影響 次季或彈逾1%
官方樓指上月升0.35% 終止四連跌 業界料拆息低企影響 次季或彈逾1%
租金指數連升5個月 分析料加快租轉買
租金指數連升5個月 分析料加快租轉買
大手客逾1.1億連購瑜一‧天海4伙
大手客逾1.1億連購瑜一‧天海4伙
淘寶家具實體新分店 進駐銅鑼灣 最快第4季開業
淘寶家具實體新分店 進駐銅鑼灣 最快第4季開業
騰訊音樂收購韓SM娛樂近一成股權 涉資14億 成第二大股東
騰訊音樂收購韓SM娛樂近一成股權 涉資14億 成第二大股東
騰訊混元發布開源語音數字人模型
騰訊混元發布開源語音數字人模型
Shein據報英上市受阻 擬年內港掛牌
Shein據報英上市受阻 擬年內港掛牌
小米季績佳 多家大行上調目標價
小米季績佳 多家大行上調目標價
恒指險守20天線 成交逾兩周最少
恒指險守20天線 成交逾兩周最少
瑞銀上調今年港GDP增長預測至2.2%
瑞銀上調今年港GDP增長預測至2.2%
TVB廣告灣區落地 首5月達預算95% 蕭世和：有信心今年廣告錄正增長
TVB廣告灣區落地 首5月達預算95% 蕭世和：有信心今年廣告錄正增長
瑞銀料今年內地純電動車銷售增30%
瑞銀料今年內地純電動車銷售增30%
吉利李書福：反惡性競爭 拒打價格戰
吉利李書福：反惡性競爭 拒打價格戰
山東經銷商「爆煲」 比亞迪：盲目擴張導致
山東經銷商「爆煲」 比亞迪：盲目擴張導致
金山軟件首季純利微跌
金山軟件首季純利微跌
世華季度及全年虧損收窄
世華季度及全年虧損收窄
中銀沙特伊斯蘭國債ETF今掛牌
中銀沙特伊斯蘭國債ETF今掛牌
財政部下周三港發行125億人幣國債
財政部下周三港發行125億人幣國債
亞洲減投資美國比重避險 關稅顛覆價值7.5萬億美元投資邏輯
亞洲減投資美國比重避險 關稅顛覆價值7.5萬億美元投資邏輯
日產據報擬發債賣產 集資544億
日產據報擬發債賣產 集資544億
美收緊對華出口 ASML不足1年市值蒸發逾1300億美元
美收緊對華出口 ASML不足1年市值蒸發逾1300億美元
張兆聰：美團已現見底信號
張兆聰：美團已現見底信號
港元定存中銀香港7日年利率見6厘
港元定存中銀香港7日年利率見6厘
英鎊定存高息精選
英鎊定存高息精選
技術取勝：昆侖能源10天線見支持
技術取勝：昆侖能源10天線見支持
大國藥妝澄清非中資 「百分百」屬日資
大國藥妝澄清非中資 「百分百」屬日資
劉思明：傳統消費股受捧 跟風需留意資金流
劉思明：傳統消費股受捧 跟風需留意資金流
周顯：成名靠偶發事件
周顯：成名靠偶發事件
湯文亮：收租佬最忌收舖自己做
湯文亮：收租佬最忌收舖自己做
普徠仕Ken Orchard：關稅戰美樓價料橫行 適度看好MBS
普徠仕Ken Orchard：關稅戰美樓價料橫行 適度看好MBS
美聯儲今年或不再減息 10年國債孳息率明年升穿5厘
美聯儲今年或不再減息 10年國債孳息率明年升穿5厘