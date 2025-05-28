滶晨首批招標沽17伙 套現逾10億 平均每伙6200萬 均呎見4萬

明報記者 歐陽慧恩、林尚民

滶晨首輪透過招標售出17伙，成交價由4192.8萬至8188.8萬元，實呎由33,250至48,000元。至於上述外籍客以1.47億元購入的兩伙，包括成交金額高達8188.8萬元的1A座37樓P2單位，實用面積1706方呎，4房雙套連工人房及洗手間，享海景及附近一帶開揚景，呎價達4.8萬元；另一伙單位為1A座37樓P1單位，實用面積1536方呎，4房雙套連工作間及洗手間間隔，成交價約6543.4萬元，呎價約4.26萬元。

何家欣指出，滶晨將逢周一、三、五公布招標結果，最快今日再公布新一批售出單位資料，目前本地買家比例佔約逾半，現階段仍以招標推售為主，暫未計劃公布價單。

外籍客1.47億連掃兩伙4房海景戶

至於上周開價，由永泰地產（0369）及萬科香港合作發展的沙田顯和里UNI Residence（睇樓手冊見B4版），昨公布最新3號價單，涉及38伙，實用面積由292至394方呎，定價579.3萬至904.7萬元，扣除最高20%優惠後，折實價463萬至723萬元，折實實呎15,462至18,522元，折實均呎17,266元。

連同此批單位，項目已公布共3張價單，合共涉及112個單位。發展商昨同時公布銷售安排，周六端午節首輪開售涉及110伙，包括100伙以價單形式推出，以及10伙招標，價單入場費折實410萬元，呎價13,882元。

UNI Residence端午節首輪賣110伙

另外，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，中美關稅戰緩和，加上近日拆息下跌，本月市場暫錄約2000宗一手成交，較上月1100宗大幅上升，相信美聯儲在未來兩個月內將再有減息的利好消息。

中原按揭董事總經理王美鳳表示，該行為項目提供按揭優惠，全期按息低至H加1.3厘，封頂息率低至P減2厘（P現為5.5厘），按揭成數最高達九成，年期長達30年。她表示，以今天1個月拆息0.6厘計，實際按息低至1.9厘，較5月初市場H按息3.5厘大幅下降1.6厘，以30年還款期計，每月供款減少達19%。