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經濟
2025年5月28日星期三
劉思明 技術取勝
投資策略
小米首季經調整多賺65% 勝預期 管理層：造晶片難度高 籲市場給耐性
穆迪維持港Aa3評級 展望上調至穩定
憂競爭加劇 大行下調美團目標價
美團澄清「不惜一切代價」指反內捲競爭
快手首季經調整盈利升4.4% 略勝預期
領展港零售物業續租租金跌逾2% CEO：投資大灣區商場對冲北上消費影響
王國龍：設房地產投資基金 投資佔較大份
港交所據報明年上半年推「零日期權」
瑞銀維持恒指年底見24500 看好科網高息股
恒指升近百點 北水淨流入3周高
大快活發盈警 料全年純利跌最多三成
內地工業企業上月利潤 升幅擴大至3%
日據報擬減發長債 債息急回落 上周20年國債拍賣需求13年低
首季經調整少賺45% 拼多多早段挫18%
日本34年首失「全球最大對外淨資產國」地位 德國居第一
張兆聰：美圖低位見支持 超短線值博
港元定存多家虛銀6個月年利率2厘或以上
人民幣定存高息精選
李若凡：美元或下試98 亞洲貨幣追落後
技術取勝：交行或考驗6.8元支持
劉思明：出行旅遊博彩股蓄勢待發 值得關注
周顯：指數應簡單邏輯 易追蹤
湯文亮：能夠享受平息 才可渡過難關
滶晨首批招標沽17伙 套現逾10億 平均每伙6200萬 均呎見4萬
HENLEY餘貨減價18% 端午節先到先得賣
一城兩房月租1.68萬破頂 呎租59元
郭鶴年家族成員4200萬購灣仔銀主盤
彩蒲苑1房296萬沽 半年炒貴19%
UNI Residence享屯馬線東鐵線雙優勢
與港鐵顯徑站相距不遠
關稅衝擊市場 墮落天使債可受惠 Insight Investment：有望帶來雙位數回報
技術取勝：交行或考驗6.8元支持
【明報專訊】中化化肥1.5元阻力大（圖）
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