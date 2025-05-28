首季經調整少賺45% 拼多多早段挫18%

分析：增補貼商戶 拖累盈利

季內純利147.4億元，按年跌47%。拼多多財務副總裁劉珺指出，季度的總營運費用從去年年第一季的281億元增長37%，達到386億元。

集團在第一季通過擴大商家支持計劃，進一步增加了對平台生態系統的投資，以幫助商家增加銷售額，並降低成本。季度非GAAP營運費用佔總收入的比例為38%，而去年同期為29%。

管理層於電話會議亦指出，面對商業競爭及外部的不確定，增長放緩是不可避免的；由於首季外部環境變化，這一趨勢進一步加速，集團收入增長明顯放緩，加上持續生態系統投資，導致首季利潤顯著下降，這主要是由於商業投資和回報周期之間的不匹配所造成。

彭博行業研究（BI）指出，中美貿易戰爆發後，拼多多增加補貼支持商戶，以應對成本上升及供應鏈的干擾，成為拖累盈利的因素。

Tesla上月歐銷量跌五成

此外，儘管純電動車銷量在歐洲持續增長，特斯拉（Tesla）（美：TSLA）4月在歐洲的銷量，較去年同期大跌49%至7261輛。Tesla此前對Model Y車型升級，似乎未能提振在歐洲市場的銷售。Tesla在歐洲的市佔率，由一年前的1.3% 降至僅0.7%。不過，Tesla行政總裁馬斯克昨表示，將「高度專注於」自己的業務，刺激該股早段升5%。

（綜合報道）

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