明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

S00004

S00064

大快活發盈警 料全年純利跌最多三成

【明報專訊】本港飲食業市道疲弱，大快活（0052）昨收市後發盈警，料截至今年3月底止年度純利將按年下跌不超過30%，與4月底率先發盈警的大家樂（0341）、兩者預計年度純利下降幅度相若。大快活昨日股價偏軟，收市報5.07元，跌0.59%，成交36.34萬元。

主因港人外遊消費等影響

按大快活上一財年錄得純利5065.7萬元計算，即2025財年純利至少有3545.99萬元。大快活指出，盈利下降主要歸因於香港居民的外遊消費趨勢、香港及內地經濟持續疲弱、消費者情緒低迷，以及該年度香港及內地的價格競爭較去年同期加劇，與大家樂早先盈警提及的盈利下降主因「北上消費」及「消費降級」相似。

翻查資料，大快活截至2024年9月底的中期，純利按年大減57.3%至1552.1萬元；按此計算，下半財年大快活盈利或按年至少升39%，至約1993.89萬元。事實上，早在去年底大快活公布中期業績時已經指出，本港餐飲業將面臨長期結構性調整。

數碼轉型仍為首要任務

大快活稱，集團已實施全面策略來應對目前的市場挑戰並恢復盈利增長。收入優化措施包括針對性的促銷活動、特定時段的價格優惠，以及開發創新產品。同時，集團正透過以年輕顧客為目標的市場推廣活動重塑品牌定位。

為了改善營運效率，集團正透過提升供應鏈和生產力等措施以嚴格控制成本，同時策略性地調整店鋪網絡以實現最大回報。此外，數碼轉型仍是首要任務，自助點餐機與手機點餐系統有助改善提升服務效率，並優化顧客體驗。

上 / 下一篇新聞