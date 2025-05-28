恒指升近百點 北水淨流入3周高

恒指低開65點，最多跌114點，低見23,167點，午後收復失地，最多升137點，見23,419點，收報23,381點，升99點；國指升0.4%，報8469點；科指升0.5%，報5182點。

大市成交金額減少9%至2032億元；近期淨流入港股速度放慢的北水，昨日購買力明顯提升，全日淨流入達119.75億元，終止連續2日流出，淨流入金額是5月6日後最多，而且是5月份第二次單日淨流入逾100億元。北水淨買入最多是盈富基金（2800），淨買入金額52.6億元，盈富全日成交居首，達200.5億元。美團（3690）、恒生中國企業（2828），北水淨買入金額分別為19億元及11.3億元。

茶飲股做好 蜜雪升一成

重磅科網股午後靠穩，騰訊（0700）、阿里（9988）升不足1%；小米（1810）績前升0.5%；美團績後大行普遍削減目標價（見另文），惟股價反升2%；京東（9618）跌1%。

茶飲股做好，蜜雪（2097）大升一成、茶百道（2555）亦飈9%（見表）。醫藥股受追捧，石藥（1093）、中生製藥（1777）分別升逾5%及逾4%，為升幅最大藍籌。

商務部據報將召集比亞迪（1211）、東風 （0489）等汽車製造商和行業機構開會，討論「零公里二手車」銷售。比亞迪、吉利 （0175） 續跌逾1%；東風跌逾3%。據報港交所（0388）明年推「零日到期」期權，股價升近3%。