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經濟

瑞銀維持恒指年底見24500 看好科網高息股

【明報專訊】瑞銀維持恒指全年目標24,500點，瑞銀投資銀行香港策略師陳志立表示，近期美國關稅緩解後，投資者回歸關注公司的基本因素，本港上市公司利潤較整體宏觀經濟為佳，因此吸引部分外資回來，亦有不少內地資金南下買港股，恒指現時已回升超過「對等關稅」公布前水平。該行未有因近日中美貿易緊張緩和上調目標，陳志立解釋，現時恒指市盈率已經回升至接近11倍的歷史均值，認為已到合理水平，貿易戰仍存不明朗因素，現時會審慎留意貿易戰發展，若7月貿易戰進一步緩和則會再有升幅。

避開對貿易敏感出口股

投資策略上，陳志立表示會維持槓鈴式（barbell）配置，一方面持有高beta（較波動、泛指高增長）股票，當中又較看好科網股，近期公布業績的公司利潤增長達雙位數，同時較少受政策和貿易戰影響；而因應貿易戰緩和，該行增加相關股份於投資組合的佔比。另一方面則續持有防守性高息股，同時避開對貿易敏感的出口股。選擇個股上，他表示會考慮市場競爭因素，外賣行業競爭較大，電動車方面則留意到市場資金偏向流入大型龍頭，料情况將會繼續。

拆息跌 資金轉投股票物業

昨日1個月港元拆息回升3點子（1厘等於100點子）至0.60119厘，不過較月初仍低約3.38厘。陳志立預期即使港匯回升至7.85觸發弱方兌換保證，資金流出港元後，1個月拆息雖會回升，但料將維持在2厘至2.5厘的較低水平，較本月初低約150點子。他指出，拆息每跌1厘，整體可以減輕等於香港2% GDP的利息支出，部分資金會流向消費或投資，有助本港經濟發展、提升企業信心。他又稱，近期按息降至低於租金回報率，亦提升買家購買住宅物業的興趣，另外自2019年以來有4萬億元流入定期存款，近期利率因應拆息而被下調，會帶動資金流入股票或物業等風險資產。

相關字詞﹕樓市 陳志立 港元拆息 瑞銀 貿易戰 恒指 港股

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