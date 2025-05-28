瑞銀維持恒指年底見24500 看好科網高息股

避開對貿易敏感出口股

投資策略上，陳志立表示會維持槓鈴式（barbell）配置，一方面持有高beta（較波動、泛指高增長）股票，當中又較看好科網股，近期公布業績的公司利潤增長達雙位數，同時較少受政策和貿易戰影響；而因應貿易戰緩和，該行增加相關股份於投資組合的佔比。另一方面則續持有防守性高息股，同時避開對貿易敏感的出口股。選擇個股上，他表示會考慮市場競爭因素，外賣行業競爭較大，電動車方面則留意到市場資金偏向流入大型龍頭，料情况將會繼續。

拆息跌 資金轉投股票物業

昨日1個月港元拆息回升3點子（1厘等於100點子）至0.60119厘，不過較月初仍低約3.38厘。陳志立預期即使港匯回升至7.85觸發弱方兌換保證，資金流出港元後，1個月拆息雖會回升，但料將維持在2厘至2.5厘的較低水平，較本月初低約150點子。他指出，拆息每跌1厘，整體可以減輕等於香港2% GDP的利息支出，部分資金會流向消費或投資，有助本港經濟發展、提升企業信心。他又稱，近期按息降至低於租金回報率，亦提升買家購買住宅物業的興趣，另外自2019年以來有4萬億元流入定期存款，近期利率因應拆息而被下調，會帶動資金流入股票或物業等風險資產。