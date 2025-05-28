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經濟

港交所據報明年上半年推「零日期權」

【明報專訊】彭博社引述消息人士報道，港交所（0388）計劃最快於明年上半年推出恒生指數「零日期權」（Zero-Day Options），合約於交易當天到期，港交所已就此諮詢市場參與者，反應積極。港交所回應查詢時就指，該所致力推動市場發展，並會持續與客戶及其他持份者溝通，積極評估推出新產品及服務的機會，將適時向市場公布最新消息。

報道指出，這種衍生產品稱為0DTE合約，於2022年在美國推出，於2024年第四季度，交易量已佔標普500指數期權總交易量的一半以上。在上周的一場討論中，港交所相關負責人表示，市場對短期合約的需求非常旺盛，該所希望能複製美國交易所取得的成功。

當天結算 進出成本低

「零日期權」近年迅速崛起，其優點在於沒有隔夜風險，當天結算、隔天可重新佈局，期權金相當廉宜，進出成本低；槓桿效率高，小額資金即可操作。不過，由於剩餘時間極短，價格對交易中波動和隱含波動率極敏感，短期波動難以預測。

現時港交所已推出恒指期權、小型恒指期權等，並於2019年9月推出每周恒指期權，產品與月度指數期權相似，只是到期日是在每周最後一個營業日，而非每月倒數第二個營業日。

根據港交所統計數據，今年首4個月，「每周恒指期權」總成交量達126.5萬張，按年升1.4%，同期「恒指期權」成交量有141.5萬張，按年跌21%。

證券及期貨專業總會會長陳志華稱，由於產品即日平倉，券商在風險管理及保證金方面，容易控制，故券商歡迎交易所考慮推出更多產品供投資者選擇。他預期專業投資者利用此產品對需求較小，但散戶興趣較大，因操作簡單，儼如「賭大細」。

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