快手首季經調整盈利升4.4% 略勝預期

談及公司旗下的可靈AI時，程一笑表示，今年以來可靈AI商業化變現明顯加速，首季相關收入超過1.5億元，現時用家中70%為付費用戶。快手首席財務官金秉表示，公司在AI相關費用支出預期會上升，主要成本用於招聘和保留重要人才。不過，可靈AI已在推理層面（即在處理訊息時進行邏輯推理、推斷和決策）實現邊際利潤轉正，隨着業務擴張，即使追加投入推理算力，集團盈利所受的負面影響也會愈來愈小，預計今年影響集團整體利潤率約1至2個百分點。

為留人才 AI支出料上升

線上營銷服務中，快手提及近年興起的短劇行業，程一笑表示，快手正整合短劇、遊戲和小說等內容型商品變現業務，並成立內容消費業務中心，目前已探索出一些內容產業變現路徑。他透露，去年快手在短劇行業的消耗（指用戶觀看的總時長及總數量）實現了超過300%的按年增長，今年預計仍能實現高速增長。

至於電商，快手首季總電商商品交易總值（GMV）按年增15%至3323億元。程一笑表示，近期內循環付費買流量的商家數目按年加速增長。

今年首季快手應用平均日活躍用戶（DAU）按年增4%至4.08億創新高，DAU日均使用時長達133.8分鐘。季內毛利率近55%，經調整淨利潤率為14%。同時，今年首季快手已首次實現整體海外業務單季度的經營利潤轉正。