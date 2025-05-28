穆迪維持港Aa3評級 展望上調至穩定

【明報專訊】評級機構穆迪公布，將香港信用評級展望從「負面」上調為「穩定」，並確認長期發行人評級為「Aa3」，即第四高評級。穆迪於2023年12月下調香港評級展望至「負面」。該行昨日表示，是次上調展望反映本港信用狀况在全球貿易緊張局勢和貿易增長放緩下具韌性，並認為即使內地評級面臨更大的下行壓力，香港的信用可靠性仍保持穩健，超出該行早前評估。
穆迪稱給予香港Aa3評級，反映該行認為本港有顯著的信用優勢，包括高收入和具競爭力的經濟、充足的財政和外部緩衝，以及有效的貨幣和財政政策的良好紀錄，將繼續為本港應對人口老齡化、內地經濟增長放緩、全球地緣政治不確定等問題提供韌性，又指評級已考慮香港與內地於經濟、金融以致企業聯繫因素，故於可見將來香港評級不會高出中國評級兩個級別。目前穆迪給予中國評級為「A1」的第五高評級。
穆迪預計中期內本港將繼續出現財政赤字，增加支出以應對人口老齡化的需求並支持創新，而控制其他領域支出。該行預期本港財政赤字今年佔GDP比率為4.4%，較2022年約6.6%的高位下跌，至2030年降至約0.6%。去年財政儲備達GDP的20.4%，可繼續為政府提供重要財務資源，應對長期結構問題。
料今年財赤佔GDP降至4.4%
標準普爾昨日亦發布香港信用評級更新，長期發行人評級維持在「AA+」，為第二高評級，展望亦維持「穩定」。標普指出，本港財赤因疫情和資產價格下跌惡化，雖然政府推出財政整固計劃，不過由於賣地收入疲弱和高額基建開支，財政穩固進程較該行預期為緩慢，預期未來一兩年本港財政緩衝續會減少，削弱對評級的支持。
標普預計2025/26財年本港財赤與GDP比率為4.8%，低於2024/25財年的5.9%，未來數年亦可持續下降，預期未來兩至三年，本港財政赤字平均會低於GDP的4%，不過至2028/29財年仍難達平衡預算。近年跨國企業實施最低環球稅率、政府亦擬引入離境費用等，將有利政府財政，惟標普認為若土地銷售沒有顯著回升，財政難以實現有意義復蘇；不過，標普指港府擁有龐大財政儲備，並承諾回復可持續財政，有助緩解經濟下行對公共財政的影響。另一評級機構惠譽上周五已更新本港評級，維持第四高的「AA-」，展望維持「穩定」。
財政司長陳茂波於社交平台發文指，三家主要評級機構都先後給予香港「穩定」的評級展望，反映在全球經濟和金融不確定性增加之際，香港經濟和金融系統的韌性和抗逆力更為突顯，又指香港有寬裕的財政緩衝和厚實的外匯儲備、穩健的對外資產負債表，以及較高人均收入水平等的信用基本面，都支持香港評級的正面評價。