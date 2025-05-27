租客345萬購荃景兩房戶

荃灣本月135宗二手成交 超上月16%

中原分行高級分區營業經理徐偉業表示，最近按息大幅口落，租金仍持續上升，不少租客選擇轉租為買，荃景花園6座中層D室，實用362方呎，兩房間隔，獲外區租客以345萬元承接，實呎9530元。原業主1987年30.39萬元一手買入，持貨長達38年，帳面獲利314.61萬元或約10倍。

另中原高級分區營業經理林恩信表示，全‧城滙7座中層C室，實用524方呎，兩房間隔，以880萬元成交，實呎16,794元。買家為同區租客，有見近日拆息大幅回落，供平過租情况重現，因此決定租轉買。原業主2017年9月以824萬元一手購入，持貨近8年，帳賺56萬元或約8%。林指出，全‧城滙本月暫錄3宗成交，已追平上月全月，平均實呎約16,900元，較上月升6.8%。

利嘉閣地產助理分區經理黃金欽稱，將軍澳維景灣畔13座低層G室，實用499方呎，兩房間隔，以672萬元成交，實呎13,467元。買家為家庭客，決定轉租為買。原業主2022年以約825萬元買入，帳面蝕讓約153萬元或19%，若連使費料實蝕約200萬元或24%。