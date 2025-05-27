滶晨最快今日公布招標結果

【明報專訊】6月將至，新世界（0017）與港鐵（0066）等合作、樓花期約18個月的黃竹坑站港島南岸5A期滶晨，成近日新盤市場焦點，昨日起首推91伙3、4房單位和特色戶招標。新世界營業及市務部總監何家欣昨日表示，預計24小時內、即最快今日有消息公布。她續指出，滶晨過去一周錄逾1000組客人預約參觀設於鰂魚涌的示範單位，約六成為本地客，其餘屬內地及外籍客，當中以4房雙套單位的查詢較多。
事實上，市區豪宅不乏一手成交，其中信置（0083）牽頭發展的何文田加多利山ST. GEORGE'S MANSIONS，最新沽出1座9樓B室，屬實用面積1841方呎3房戶，成交價7950萬元、實呎4.31萬元。項目2020年夏天開售至今累沽123伙，佔全盤單位總數175伙逾七成，套現逾102億元。
花語海委託代理推廣 開售如箭在弦
中海外（0688）旗下已屆現樓的啟德跑道區維港‧雙鑽，昨日連售5伙。市場消息指出，其中4伙、分佈於第1A座27及28樓、實用面積均屬305方呎的C、D室1房戶，由同一組客人購入，單位成交價介乎583.7萬至596萬元、實呎均逾1.9萬元，共涉資約2360萬元。
至於長實（1113）旗下啟德跑道區全新盤花語海，已委託各大地產代理做宣傳推廣；花語海第1期去年底獲批預售、涉307伙，而第2期早前亦獲批預售、涉416伙，即兩期合共723伙，主打兩房、三房戶，樓花期約24至28個月。
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