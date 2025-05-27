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經濟

香港地產

黃金海灣．珀岸加推100伙 個別加價6%

【明報專訊】西貢西沙SIERRA SEA系列熱賣，帶動其他新界新盤開展新銷售攻勢，以搶佔市場購買力。旭日國際旗下屯門青山灣黃金海灣第2期珀岸，以折實均呎12,388元加推最新5號價單，涉100伙。旭日國際地產開發部董事總經理李炳餘表示，由於今批單位約有九成可望青山灣海景，加價幅度約6%至8%，並安排本周五以價單發售98伙、另50伙作招標，即合共推售148伙。

周五價單發售98伙 另50伙招標

李炳餘表示，黃金海灣系列去年夏天開售迄今累沽880伙，套現逾31億元。至於新推出的5號價單100伙，包括91伙標準1房至3房戶、9伙連平台特色單位，實用介乎269至655方呎，維持最高12%直減折扣，折實價356.8萬至813.1萬元、折實實呎1.01萬至1.46萬元；以昨日新加推的第2座10樓B室為例，實用307方呎1房間隔，折實價368.72萬元、折實呎價12,010元，相對1月推出4號價單的第2座11樓B室、同屬實用307方呎1房間隔，折實價349.53萬元、折實呎價11,386元，前者樓層低一層，但價錢則高5.5%（見表）。

是次入場單位為第1B座3樓G室，實用面積271方呎1房間隔連80方呎平台，折實價356.8萬元、折實實呎1.31萬元；發展商亦新推「至尊家俬」禮券優惠，買家購買價單5號中第1A座E室、F室兩房戶，分別可獲價值約20萬或25萬元家具禮券，如不選擇「至尊家俬」禮券優惠，則可扣減12萬或15萬元樓價。

SIERRA SEA再連沽兩伙特色戶

至於屯門同區掃管笏新盤、路勁（1098）旗下已屆現樓的凱和山，昨日再售出6伙1房及兩房戶，吸金逾2411萬元，單位成交價365萬至446萬餘元、實呎8551至9331元。另不足一個月累沽逾1520伙的新地（0016）西貢西沙SIERRA SEA系列，第1A期銷情持續，新錄兩宗招標成交，包括Aqua Avenue第2座1樓C室，實用372方呎兩房設計連平台特色戶，成交價588.55萬元、實呎1.58萬元；另Aqua Avenue第2座1樓D室，實用548方呎3房設計連平台特色戶，成交價836.2萬元、實呎1.52萬元，兩伙吸金1425萬元。

相關字詞﹕凱和山 SIERRA SEA系列 黃金海灣 旭日國際

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