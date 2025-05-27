紀惠沽跑馬地舖 海嘯貨仍蝕37% 近期連售兩舖均損手 3個月沽逾6億貨

明報記者

本報昨曾致電紀惠行政總裁湯文亮查詢上述跑馬地舖位易手事宜，但他未有回應。資料顯示，跑馬地景光街28至30號舖，面積約2780方呎，上月底連租約以2880萬元易手，呎價約1.04萬元，商舖現租予英國連鎖商店馬莎，月租約12萬元，即買家享租金回報約5厘。上述商舖登記買家為電藝發展有限公司，其註冊董事為陳柏銘、陳祐維等，而股東則包括陳俊巖、陳榮美等，為「戲院大王」陳俊巖家族成員。原業主為銳暉投資有限公司，股東為紀惠集團主席廖湯慧靄、而董事則包括廖湯慧靄、廖偉芬及廖偉麟，紀惠2008年8月以4600萬元購入，持貨17年，帳蝕約1720萬元或37%。

馬莎12萬租用 戲院大王家族接貨

值得留意的是，上述成交是紀惠繼早前以3880萬元、呎價約2.5萬元沽出中環租庇利街喜訊大廈地下B舖，持貨約14年帳蝕約3400萬元後，再度蝕讓沽貨。事實上，湯文亮今年3月以1.38億元沽出自住的大潭陽明山莊相連戶，單位實用4616方呎，呎價43,328元；湯氏2008年以1.015億元購入，帳面賺3650萬元或36%。

鄧成波家族等2871萬放售灣仔物業

另方面，高力獲委託出售灣仔軒尼詩道38至46新基大廈1樓全層物業，面積5220方呎，業主及債權人等以平均呎價5500元放售，即意向價約2871萬元。據悉，項目由「舖王」鄧成波及其家族成員，於2001年至2012年期間斥約1008萬元購入，換言之若以意向價售出，物業帳升約1863萬元或逾1.8倍。

此外，中原（工商舖）寫字樓部高級資深分區營業董事謝立生表示，中環皇后大道中威享大廈2樓全層放售，總面積約8520方呎，亦可分拆為兩個單位出售，面積約3524方呎起，意向呎價約1.28萬元，意向價約4510萬元起，全層共涉約1.09億元。

據悉，上述物業由兩間公司共同持有，分別為偉駿企業有限公司及信萬企業有限公司，兩間公司註冊董事均為魏元駿、謝永茂，而兩間公司的股東為海外註冊公司，據悉，謝永茂為豐泰集團要員。該公司2018年6月以逾1.61億元購入，以全層意向價1.09億元計，料帳蝕約5200萬元或32%。