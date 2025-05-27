油組擬續增產打價格戰 重施11年前逼美頁岩油減產策略

油組與盟友近期的增產措施，加劇美國石油市場的低迷。由於美國總統特朗普恢復與歐盟貿易談判的7月9日最後期限，緩解市場對美國向歐盟加徵關稅恐打擊燃油需求的擔憂，國際油價昨窄幅上落，紐約期油維持在每桶61美元水平。美國昨為陣亡將士紀念日，美股休市。

頁岩油需油價65美元才收支平衡

油組與盟友在2014年為對付美國頁岩油生產商，全力提升產量，向市場供應大量原油，令油價由2014年中至2016年初急挫七成。雖然當年的價格戰損害所有產油國利益，但美國頁岩油生產商的生產成本，至今仍整體高於沙特阿拉伯等傳統油井，意味美國業界仍然容易受到油組增產的衝擊。

根據達拉斯聯儲銀行的能源調查數據，美國頁岩油鑽探商需為現有油井，支付每桶26至45美元的開採成本。若要鑽探新井，紐約油價需至少達每桶61美元，頁岩油生產商才能盈利。在美國得州西部和新墨西哥州東部的二疊紀盆地（Permian Basin），紐約油價更要觸及70美元，頁岩油生產商才能扭虧。平均而言，頁岩油生產商需要油價達到每桶65美元才能收支平衡。當油價跌穿每桶60美元，就會為市場帶來很大不確定。

關稅政策恐增加美國頁岩油商的經營成本，加上原油需求前景不明影響盈利，部分美國頁岩油公司正削減開支，閒置鑽井平台。一些業界人士警告，長達10年的頁岩油繁榮期面臨終結。標普全球大宗商品市場洞察（S&P Global Commodity Insights）預期，全球最大原油生產國美國的頁岩油每日產量，明年可能下滑1.1%至每日1330萬桶，若不包括2020年新冠疫情時期，這將會是10年來首次下滑。

冀從美手上重奪市場份額

頁岩鑽探公司Pioneer Natural Resources前行政總裁Scott Sheffield表示，若油價跌至每桶50美元，美國每日原油產量可能減少高達30萬桶。他說，沙特近期的增產決定，將對美國生產商在全球的市場份額構成直接威脅。沙特正試圖重奪市場份額，很可能在5年內實現這一目標。

油組的全球石油供應份額，已由頁岩油革命前的50%以上，降至10年前的40%，目前25%左右。若計算到油組與盟友的總供應量，其市場份額為48%。與此同時，美國市場份額由14%升至20%。

特朗普一直強調要「釋放」更多鑽探和生產潛力，以確保美國的「能源主導地位」。美國油田服務商Baker Hughes的數據顯示，美國上周陸上石油鑽井平台數量為553個，比前一周減少10 個，並較去年同期減少26個。一些能源巨頭已開始裁員。雪佛龍（美：CVX）和英國石油（英：BP）合共宣布在全球裁員1.5萬人。

雖然特朗普政府表示，油價下滑有助抑制通脹。但關稅政策卻推高了鋼鋁成本，而它們是石油行業的關鍵投入，為業界經營增添壓力。

（綜合報道）

[國際金融]